Xuân về, áo dài cách tân gợi mở vẻ đẹp tươi mới

Sự tiết chế trong đường nét cùng tinh thần thẩm mỹ đương đại giúp áo dài trở nên gần gũi hơn, dễ mặc hơn, nhưng vẫn giữ trọn vẻ thanh lịch vốn có, đặc biệt phù hợp với không khí tết rực rỡ.

Một thiết kế hoàn hảo cho các sự kiện và buổi tiệc cần sự sang trọng. Item với sắc đỏ rượu vang quyến rũ, nổi bật trên nền ren mềm mại. Thiết kế trễ vai nhẹ nhàng kết hợp chi tiết hoa nhấn tinh tế giúp tổng thể vừa sang trọng, vừa cuốn hút ẢNH: FERYA

Gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với phom dáng dài thướt tha, tôn trọn nét nữ tính và khí chất sang trọng. Áo dài ren cao cấp, gam màu nhã nhặn, bề mặt đính sequins tinh xảo tạo hiệu ứng lấp lánh, đủ nổi bật nhưng vẫn giữ trọn vẻ kiêu sa ẢNH: FERYA

Từng đường dệt nổi được xử lý tỉ mỉ, tạo nên họa tiết thanh thoát, có chiều sâu. Lớp ren đủ độ đứng để tôn phom dáng, nhưng vẫn đủ mềm mại để phiêu theo bước chuyển động của người mặc ẢNH: FERYA

Mang ý nghĩa như sự thanh quý được mài giũa thật tinh tế và cẩn thận, áo dài gam vàng vương giả với các chi tiết được thêu đính tỉ mỉ, toát lên dáng vẻ giai nhân kiêu sa, đài các ẢNH: CHARM BY TEA

Vải nhung tôn lên sự quý phái, trong khi lớp áo choàng ngắn cùng chi tiết đính đá tạo điểm nhấn kín đáo nhưng đầy khí chất. Tổng thể toát lên hình ảnh người phụ nữ đẹp mặn mà và đầy tự tin ẢNH: FERYA

Nhẹ nhàng như lớp sương mỏng, mẫu áo dài gợi lên vẻ đẹp thanh cao và chuẩn mực của người phụ nữ Á đông. Gam màu nhã nhặn kết hợp sự tỉ mỉ trong từng đường ren, tạo nên tổng thể mềm mại, tinh tế và đầy cuốn hút ẢNH: FERYA

Gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với sắc xanh ngọc dịu mát mang lại cảm giác trong trẻo thanh lịch. Item sử dụng chất liệu sequins bắt mắt, lớp ánh kim lấp lánh, giúp nàng nổi bật trong từng khoảnh khắc ẢNH: FERYA

Từ sắc màu, phom dáng đến từng nếp gấp, áo dài mang trong mình nét mộc mạc nhưng khó hòa lẫn. Chất liệu tự nhiên, bề mặt vải điểm xuyết họa tiết chấm bi, kết hợp phom dáng suông nhẹ giúp tôn vẻ thanh thoát ẢNH: CHARM BY TEA

Áo dài cách tân mang đến cảm giác tươi trẻ, thoải mái mà vẫn giữ trọn vẻ thanh lịch, giúp người mặc tự tin tỏa sáng trong không khí đoàn viên và những khoảnh khắc đầu năm đầy ý nghĩa.