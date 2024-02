‘Xúng xính’ trẩy hội du xuân trong những tà áo dài kiểu cách

May mắn và tràn đầy sức sống với sắc vàng - gam màu không thể thiếu trong mùa xuân. Kết cấu tay ngắn cổ chữ V với đai eo cách điệu cùng hoa mai trà làm điểm nhấn nổi bật. Mẫu áo dài là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống cùng thiết kế hiện đại. Diện chiếc áo dài này, nàng sẽ trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Được may dựng trên nền chất vải tơ mềm mại là điều khiến bộ trang phục trở nên sang trọng và quý phái hơn bao giờ hết. Đường may hai lớp chỉn chu tạo nên sự hoàn thiện và bền bỉ, giúp nàng tự tin thể hiện vẻ đẹp đích thực của mình