Xuống phố đầy cá tính với mũ beret

Sự xuất hiện của mũ beret trên phố không chỉ mang đến nét chấm phá mới mẻ mà còn khẳng định gu thời trang tinh tế của người mặc. Trong các bộ sưu tập thời trang gần đây, mũ beret được biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại, làm phong phú thêm cách phối đồ cho những tín đồ thời trang.

ẢNH: @KJMBAE

Trước đây, mũ beret gắn liền với hình ảnh của những người nghệ sĩ, nhà văn, hay thậm chí là các nhân vật mang phong thái phóng khoáng và tự do. Đến nay, mũ beret đã trở thành món phụ kiện quen thuộc trong tủ đồ của giới trẻ, nhất là những ai yêu thích phong cách vintage hoặc retro. Nhiều nhà mốt lớn cũng đều đã giới thiệu mũ beret trong các bộ sưu tập gần đây, đưa nó trở lại vị trí phụ kiện "must have" cho các tín đồ thời trang. Các thiết kế hiện nay không chỉ giữ lại dáng vẻ đặc trưng mà còn thêm vào những chi tiết cách điệu, giúp mũ beret trở nên đa dạng và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

ẢNH: @MINA._.

ẢNH: @MINA._.

Mũ beret có tính linh hoạt cao, giúp người mặc dễ dàng biến hóa từ phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng đến cá tính, nổi bật. Đối với phong cách cổ điển, mũ beret rất phù hợp khi kết hợp với áo khoác trench coat, quần ống suông và giày loafer, mang lại vẻ thanh lịch, quý phái. Trong khi đó, những người yêu thích phong cách đường phố có thể kết hợp mũ beret với áo thun oversized, quần jeans rách và giày sneakers để tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động.

ẢNH: @YOU_R_LOVE

Không chỉ phù hợp với các trang phục đơn sắc, mũ beret còn rất nổi bật khi phối cùng trang phục có họa tiết ca rô, chấm bi hoặc kẻ sọc. Những chiếc mũ beret được làm từ chất liệu len hay dạ, đặc biệt là trong gam màu đen, đỏ burgundy, xanh navy hoặc be, luôn tạo điểm nhấn nổi bật và là sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa thu đông.

ẢNH: @LYPHAM.2001

Mũ beret không chỉ là phụ kiện làm đẹp mà còn là công cụ giúp bạn khẳng định cá tính. Một chiếc mũ beret có thể tạo nên sự khác biệt khi bạn biết cách phối hợp với trang phục và phụ kiện khác. Những chi tiết như kẹp cài, ghim cài độc đáo hay thậm chí là cách đội mũ lệch sẽ giúp bạn trông nổi bật và ấn tượng hơn. Đặc biệt, mũ beret còn có thể kết hợp cùng kính mát, khăn choàng hoặc túi xách nhỏ, tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh và cuốn hút.

ẢNH: @DALLA.SAIGON

ẢNH: @DALLA.SAIGON

Trong bối cảnh thời trang bền vững đang trở thành xu hướng, mũ beret là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu phụ kiện có thể sử dụng lâu dài và không lỗi thời. Chỉ cần một chiếc mũ beret, bạn có thể sáng tạo ra nhiều phong cách khác nhau mà không cần quá nhiều phụ kiện mới. Đây cũng là món đồ có thể tái sử dụng nhiều lần mà không bị ảnh hưởng bởi các xu hướng ngắn hạn, giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí vừa đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

ẢNH: UNI BY HEART

ẢNH: UNI BY HEART

Mũ beret là phụ kiện vừa thanh lịch vừa phóng khoáng, mang đến cho người mặc nhiều lựa chọn trong phong cách thời trang hằng ngày. Dù là xuống phố dạo chơi hay tham gia các sự kiện, một chiếc mũ beret chắc chắn sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, giúp bạn nổi bật với phong cách độc đáo và đầy cá tính.