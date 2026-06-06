  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/06/2026 16:00 GMT+7

Trong các dáng áo tee (áo thun) thông dụng, áo baby tee được quý cô yêu thích hơn cả vì dễ tôn dáng vóc nhỏ nhắn hoặc sự săn chắc nơi vòng eo thon.

Áo tee còn được biết đến với tên gọi áo thun/áo phông, áo T-shirt với dáng áo đặc trưng hình chữ T viết hoa. Áo tee là kiểu áo linh hoạt, thoáng mát, dễ phối và phù hợp với mọi giới tính, mọi độ tuổi.

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 1.

Phối áo thun trơn đơn giản với quần linen ống rộng thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn phong cách cho ngày nắng. Bảng màu kết hợp hoàn mỹ giữa trắng, nâu be và nâu đất, được bổ sung thêm họa tiết trên khăn lụa, mắt kính màu và trang sức tối giản

ẢNH: @ANNE THONG

Phối đồ đa phong cách, xuống phố sành điệu với áo baby tee

Để mặc đẹp chiếc áo tee quen thuộc, nàng không thể không điểm qua loạt thiết kế phát triển từ dáng áo cổ điển này. Basic tee là kiểu áo thun trơn cơ bản, đơn sắc hoặc có rất ít họa tiết với các gam màu trung tính như đen, trắng, be, xám...

Giới nữ yêu thích baby tee hơn cả. Đây là kiểu áo thun nhỏ nhắn ôm sát cơ thể, tay ngắn ôm và vạt áo dài chỉ độ ngang rốn. Item này thường được các nàng phối cùng chân váy dài, chân váy denim, quần shorts cạp cao...

Bên cạnh đó, đừng quên trải nghiệm graphic tee - chiếc áo thun in nhiều hình ảnh ấn tượng, các chữ viết cách điệu hay thiết kế đồ họa bắt mắt; áo phông phom rộng oversize tee và áo thun dáng dài long tee với phần vạt áo che phủ cả vòng 3 cũng là những item thú vị.

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 2.

Áo phông trắng phối chân váy sheer, giày cao gót slingback và túi cùng tông nâu mật ong và điểm nhấn đến từ chiếc sơ mi kẻ xanh được buộc ngang hông. Độ dài và phom rộng của oversize tee hoàn hảo để nàng diện cùng chân váy xuyên thấu hoặc quần shorts siêu ngắn

ẢNH: @CHLOE BUTLER

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 3.

Quần shorts và áo phông tối giản luôn tạo nên hình ảnh thanh thoát và dễ ứng dụng trong mùa hè. Bản phối này có thể được kết hợp thêm thắt lưng da, blazer không tay để tăng thêm vẻ chỉn chu và thanh lịch

ẢNH: ELISE

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 4.

Áo baby tee trắng phối chân váy đen dáng dài và dép xỏ ngón - vẻ đẹp của phong cách đơn giản, tiện lợi, cổ điển nhưng vẫn thu hút trọn ánh nhìn

ẢNH: @KSENIA

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 5.

Đừng bao giờ quên diện áo tee và quần jeans để tận hưởng cảm giác phong cách và dễ chịu, thư thái. Cặp đôi hoàn hảo này có thể đồng hành cùng quý cô từ công sở đến đường phố, từ các bữa tiệc đến các buổi dạo chơi xuống phố ngày cuối tuần

ẢNH: @NINUCANI

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 6.

Áo thun họa tiết ấn tượng tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách. Thiết kế được gợi ý phối cùng chân váy xòe họa tiết gingham cổ điển, túi đỏ và kính tạo nên điểm nhấn đồng màu với chi tiết chữ in trên áo

ẢNH: @RAUSHAN_BRAND_2

Kết hợp áo tee và chân váy dài

Chân váy kaki đơn sắc, chân váy xòe in họa tiết, chân váy xếp ly dáng midi... là những món đồ có thể luân phiên kết hợp cùng áo tee. Quý cô còn có thể trải nghiệm nhiều phiên bản từ nữ tính, ấn tượng đến cá tính, quyến rũ qua việc làm mới - đổi baby tee thành oversize tee, phối áo in họa tiết ấn tượng thay cho dáng áo thun lửng...

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 7.

Chân váy làm từ các chất vải đứng phom, dày dặn và bền bỉ như denim, kaki hoàn hảo để diện cùng baby tee. Hãy chọn phong cách đơn giản hoặc layer nhiều lớp trang phục để tạo chiều sâu thị giác cho bản phối

ẢNH: @CHLOE BUTLER

Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee- Ảnh 8.

Chân váy xếp ly, chân váy họa tiết cổ điển là thiết kế hoàn hảo để mặc cùng áo baby tee. Nàng có thể tận hưởng trọn mùa hè trong sự thoáng mát, nhẹ nhõm mà vẫn thời trang cùng bản phối đa dạng và linh hoạt từ dáng áo này

ẢNH: @MONICA WANG


áo tee Áo thun áo baby tee baby tee áo T-shirts basic tee áo phông trắng

Bài viết khác

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách

Tạo điểm nhấn kiêu kỳ bằng những mẫu áo kiểu nhiều tầng

Tạo điểm nhấn kiêu kỳ bằng những mẫu áo kiểu nhiều tầng

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Hô biến thành nàng thơ với công thức phối tất trắng

Hô biến thành nàng thơ với công thức phối tất trắng

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top