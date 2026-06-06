Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee

Áo tee còn được biết đến với tên gọi áo thun/áo phông, áo T-shirt với dáng áo đặc trưng hình chữ T viết hoa. Áo tee là kiểu áo linh hoạt, thoáng mát, dễ phối và phù hợp với mọi giới tính, mọi độ tuổi.

Phối áo thun trơn đơn giản với quần linen ống rộng thoải mái, nhẹ nhàng nhưng vẫn phong cách cho ngày nắng. Bảng màu kết hợp hoàn mỹ giữa trắng, nâu be và nâu đất, được bổ sung thêm họa tiết trên khăn lụa, mắt kính màu và trang sức tối giản ẢNH: @ANNE THONG

Phối đồ đa phong cách, xuống phố sành điệu với áo baby tee

Để mặc đẹp chiếc áo tee quen thuộc, nàng không thể không điểm qua loạt thiết kế phát triển từ dáng áo cổ điển này. Basic tee là kiểu áo thun trơn cơ bản, đơn sắc hoặc có rất ít họa tiết với các gam màu trung tính như đen, trắng, be, xám...

Giới nữ yêu thích baby tee hơn cả. Đây là kiểu áo thun nhỏ nhắn ôm sát cơ thể, tay ngắn ôm và vạt áo dài chỉ độ ngang rốn. Item này thường được các nàng phối cùng chân váy dài, chân váy denim, quần shorts cạp cao...

Bên cạnh đó, đừng quên trải nghiệm graphic tee - chiếc áo thun in nhiều hình ảnh ấn tượng, các chữ viết cách điệu hay thiết kế đồ họa bắt mắt; áo phông phom rộng oversize tee và áo thun dáng dài long tee với phần vạt áo che phủ cả vòng 3 cũng là những item thú vị.

Áo phông trắng phối chân váy sheer, giày cao gót slingback và túi cùng tông nâu mật ong và điểm nhấn đến từ chiếc sơ mi kẻ xanh được buộc ngang hông. Độ dài và phom rộng của oversize tee hoàn hảo để nàng diện cùng chân váy xuyên thấu hoặc quần shorts siêu ngắn ẢNH: @CHLOE BUTLER

Quần shorts và áo phông tối giản luôn tạo nên hình ảnh thanh thoát và dễ ứng dụng trong mùa hè. Bản phối này có thể được kết hợp thêm thắt lưng da, blazer không tay để tăng thêm vẻ chỉn chu và thanh lịch ẢNH: ELISE

Áo baby tee trắng phối chân váy đen dáng dài và dép xỏ ngón - vẻ đẹp của phong cách đơn giản, tiện lợi, cổ điển nhưng vẫn thu hút trọn ánh nhìn ẢNH: @KSENIA

Đừng bao giờ quên diện áo tee và quần jeans để tận hưởng cảm giác phong cách và dễ chịu, thư thái. Cặp đôi hoàn hảo này có thể đồng hành cùng quý cô từ công sở đến đường phố, từ các bữa tiệc đến các buổi dạo chơi xuống phố ngày cuối tuần ẢNH: @NINUCANI

Áo thun họa tiết ấn tượng tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách. Thiết kế được gợi ý phối cùng chân váy xòe họa tiết gingham cổ điển, túi đỏ và kính tạo nên điểm nhấn đồng màu với chi tiết chữ in trên áo ẢNH: @RAUSHAN_BRAND_2

Kết hợp áo tee và chân váy dài

Chân váy kaki đơn sắc, chân váy xòe in họa tiết, chân váy xếp ly dáng midi... là những món đồ có thể luân phiên kết hợp cùng áo tee. Quý cô còn có thể trải nghiệm nhiều phiên bản từ nữ tính, ấn tượng đến cá tính, quyến rũ qua việc làm mới - đổi baby tee thành oversize tee, phối áo in họa tiết ấn tượng thay cho dáng áo thun lửng...

Chân váy làm từ các chất vải đứng phom, dày dặn và bền bỉ như denim, kaki hoàn hảo để diện cùng baby tee. Hãy chọn phong cách đơn giản hoặc layer nhiều lớp trang phục để tạo chiều sâu thị giác cho bản phối ẢNH: @CHLOE BUTLER

Chân váy xếp ly, chân váy họa tiết cổ điển là thiết kế hoàn hảo để mặc cùng áo baby tee. Nàng có thể tận hưởng trọn mùa hè trong sự thoáng mát, nhẹ nhõm mà vẫn thời trang cùng bản phối đa dạng và linh hoạt từ dáng áo này ẢNH: @MONICA WANG



