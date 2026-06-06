Xuống phố thoáng mát cùng áo baby tee

Trong các dáng áo tee (áo thun) thông dụng, áo baby tee được quý cô yêu thích hơn cả vì dễ tôn dáng vóc nhỏ nhắn hoặc sự săn chắc nơi vòng eo thon.
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Áo tee còn được biết đến với tên gọi áo thun/áo phông, áo T-shirt với dáng áo đặc trưng hình chữ T viết hoa. Áo tee là kiểu áo linh hoạt, thoáng mát, dễ phối và phù hợp với mọi giới tính, mọi độ tuổi.
Phối đồ đa phong cách, xuống phố sành điệu với áo baby tee
Để mặc đẹp chiếc áo tee quen thuộc, nàng không thể không điểm qua loạt thiết kế phát triển từ dáng áo cổ điển này. Basic tee là kiểu áo thun trơn cơ bản, đơn sắc hoặc có rất ít họa tiết với các gam màu trung tính như đen, trắng, be, xám...
Giới nữ yêu thích baby tee hơn cả. Đây là kiểu áo thun nhỏ nhắn ôm sát cơ thể, tay ngắn ôm và vạt áo dài chỉ độ ngang rốn. Item này thường được các nàng phối cùng chân váy dài, chân váy denim, quần shorts cạp cao...
Bên cạnh đó, đừng quên trải nghiệm graphic tee - chiếc áo thun in nhiều hình ảnh ấn tượng, các chữ viết cách điệu hay thiết kế đồ họa bắt mắt; áo phông phom rộng oversize tee và áo thun dáng dài long tee với phần vạt áo che phủ cả vòng 3 cũng là những item thú vị.
Kết hợp áo tee và chân váy dài
Chân váy kaki đơn sắc, chân váy xòe in họa tiết, chân váy xếp ly dáng midi... là những món đồ có thể luân phiên kết hợp cùng áo tee. Quý cô còn có thể trải nghiệm nhiều phiên bản từ nữ tính, ấn tượng đến cá tính, quyến rũ qua việc làm mới - đổi baby tee thành oversize tee, phối áo in họa tiết ấn tượng thay cho dáng áo thun lửng...