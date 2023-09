Xương quai hàm - 'vũ khí tối thượng' khiến cả nam và nữ mê đắm

Trong vài năm trở lại đây, xương quai hàm góc cạnh là xu hướng mới. Khung xương hàm với đường nét vuông vắn lại mang đến vẻ đẹp cá tính, đầy quyến rũ cho người sở hữu. Đây là xu hướng mới được nhiều người hướng tới.

Tiêu chí xác định dáng xương quai hàm đẹp

Tiêu chí để xác định xương quai hàm đẹp ở nam giới đó là có độ rộng vừa phải, vuông vắn, đường viền hai bên hàm cân xứng tạo nên sự sắc nét rõ ràng. Đối với nữ giới, một dáng xương quai hàm đẹp cần có độ vuông vừa phải, xương hàm hai bên cân đối, nhìn nghiêng sẽ thấy hình chữ L.



Nuttanicha là một trong những mỹ nhân Thái Lan nổi tiếng toàn châu Á nhờ sở hữu xương quai hàm nữ đẹp @Nuttanicha

Hiện nay, xương hàm thon gọn hợp với cằm tạo dáng chữ V đang là xu hướng thẩm mỹ. Chỉ vài năm trước, phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm là cách duy nhất để sở hữu cằm V-line thon gọn. Giờ đây, trong thời kỳ hoàng kim của công nghệ thẩm mỹ, việc không còn phải chịu đau chịu xấu do phẫu thuật, công nghệ thu gọn hàm với phương pháp tiêm đã được nhiều người "hưởng ứng nhiệt liệt".

Tiêm tinh chất thư giãn cơ để gọn hàm là gì?

Đây là phương pháp được các bác sĩ gọi là thẩm mỹ không phẫu thuật, sử dụng tinh chất thư giãn cơ có tác dụng xóa nếp nhăn và đặc biệt là chức năng làm thon gọn hàm hiệu quả.

Một nữ khách hàng sau khi đã tiêm thon gọn hàm với đường xiên vuông vắn, cá tính nhưng cao sang và quyến rũ vô cùng @Viện thẩm mỹ La Ratio

Bác sĩ Võ Thành Trung (Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Quốc tế - Bệnh viện TW Huế) cho biết: "Tiêm gọn hàm bằng tinh chất thư giãn cơ một cách dễ hiểu là giúp gọn vùng hàm an toàn, không phẫu thuật. Một số người có khuôn mặt to, hàm vuông, hai bên hàm không đối xứng… khiến khuôn mặt thô kệch, kém thanh thoát và không cân đối với tỷ lệ vàng. Nếu tình trạng này là do cơ hàm hoạt động quá mức (khi nhai thức ăn quá nhiều và mạnh) thì tiêm tinh chất thư giãn cơ là một giải pháp hữu hiệu".

Tiêm tinh chất thư giãn cơ thu gọn hàm @La Ratio

Tiêm tinh chất thư giãn cơ là cách làm thon gọn hàm nhanh nhất bởi ưu điểm không phẫu thuật, không đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Khi được tiêm vào vùng cơ hàm, hoạt chất này sẽ tác động trực tiếp lên vùng cơ, làm ức chế sự phát triển của hàm và thu hẹp góc hàm hiệu quả. Nhờ đó, khi tinh chất thư giãn cơ ổn định, góc hàm sẽ trở nên thon gọn, gương mặt V-line thanh thoát và cân đối theo tỷ lệ vàng.

Một quy trình để tiêm botox thu gọn hàm Bác sĩ cung cấp

Tuy nhiên, có một thực tế là tiêm tinh chất thư giãn cơ gọn hàm chỉ tác động lên cơ chứ không tác động đến xương hàm. Vì vậy, với những trường hợp hàm bị phì đại do khung xương chứ không phải do cơ thì việc áp dụng phương pháp tiêm tinh chất thư giãn cơ sẽ không mang lại hiệu quả mà chỉ có thể thực hiện phẫu thuật gọt hàm.

Tất nhiên, khi đến với những địa chỉ tiêm tinh chất thư giãn cơ uy tín, các chuyên gia thẩm mỹ có tay nghề cao sẽ cho bạn biết phương pháp nào phù hợp nhất với bạn.

Tiêm thon gọn hàm có tốt không?

Bác sĩ Hải Lê - Giám đốc Y khoa tại Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê cung cấp: "Phương pháp này đang được rất nhiều ngôi sao tại Mỹ và Hàn Quốc yêu thích. Với tác dụng thu gọn hàm nhanh chóng, xóa nếp nhăn giúp người dùng có được làn da chắc khỏe và gương mặt thon gọn một cách đơn giản".

Tuy nhiên, có một điều bạn cần chú ý là tinh chất thư giãn cơ chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định của bác sĩ. Điều đặc biệt là vị trí và kỹ thuật tiêm phải chính xác để hạn chế tác dụng phụ xuất hiện.

Gương mặt góc cạnh của chúng ta thể hiện cụ thể nhất ở xương quai hàm. Góc nhìn nghiêng bao giờ cũng tôn trọn đường nét sắc sảo mà rõ nét của khung xương giúp khuôn mặt càng thêm ấn tượng @Viện thẩm mỹ Y khoa. Dr. Hải Lê

Làm thon gọn hàm bằng tinh chất thư giãn cơ trong bao lâu?

Bác sĩ Thành Trung cho biết tiêm tinh chất thư giãn cơ chỉ là thuốc giãn cơ tạm thời. Vì vậy, hiệu quả chỉ giữ được trong khoảng thời gian từ 6 - 8 tháng.

Một số người có vóc dáng đẹp có thể giữ được lâu hơn nhưng không thể là mãi mãi. Sau thời gian đó, nếu tiếp tục muốn sở hữu gương mặt V-line, bạn sẽ phải tiếp tục đến gặp bác sĩ để thực hiện mũi tiêm tiếp theo.

Tiêm tinh chất thư giãn cơ có đau không?

Trong quá trình tiêm tinh chất thư giãn cơ, bác sĩ chỉ sử dụng một loại kim siêu nhỏ đặc biệt để đưa tinh chất thư giãn cơ vào vùng điều trị nên mức độ tổn thương cực kỳ thấp.



Bên cạnh đó, trước khi tiêm tinh chất thư giãn cơ sẽ được gây tê giúp khách hàng không có cảm giác đau khi tiêm. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, bạn sẽ cảm thấy hơi châm chích và tê tại chỗ tiêm. Nhưng nhìn chung, tiêm tinh chất thư giãn cơ không gây đau đớn như nhiều người vẫn lo lắng.

Do đó, nếu những ai sợ dao kéo, sợ đau, sợ phẫu thuật gọt hàm thì tiêm tinh chất thư giãn cơ là lựa chọn tốt.