Thôn Vỹ Dạ trong thơ Hàn Mặc Tử bây giờ ra sao?

Lê Hoài Nhân
16/04/2026 13:15 GMT+7

Dù tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, thôn Vỹ Dạ - địa danh trong bài thơ 'Đây thôn Vỹ Dạ' của thi sĩ Hàn Mặc Tử vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo với những ngôi nhà cổ kính, hàng cau cao vút và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương.

Những ngày giữa tháng 4, khi cố đô Huế bắt đầu chuyển mình vào hạ, PV Thanh Niên xuôi về phía biển theo hướng Đập Đá đến đường Nguyễn Sinh Cung, vào những con hẻm nhỏ để đến thôn Vỹ Dạ. Nằm cách cầu Tràng Tiền và trung tâm thành phố Huế chỉ chừng 2 km, thôn Vỹ Dạ (nay là phường Vỹ Dạ) bao gồm các tổ dân phố dọc con đường này. 

Chỉ cần rẽ vào bất cứ con hẻm nào, sẽ dễ dàng bắt gặp một không gian xanh mướt giữa những căn nhà cao tầng. Nơi đây từng là nguồn cảm hứng bất tận cho thi sĩ Hàn Mặc Tử viết nên thi phẩm để đời Đây thôn Vỹ Dạ.

Toàn cảnh thôn Vỹ Dạ nhìn từ phía hạ lưu sông Hương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong tâm thức của nhiều thế hệ yêu thơ, Vỹ Dạ hiện lên qua những vần thơ tinh khôi:

"... Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền"

Tìm về Vỹ Dạ hôm nay, dù cảnh sắc đã có nhiều thay đổi sau gần 1 thế kỷ, người viết vẫn thấy bóng dáng của "nắng hàng cau" và "lá trúc" đan xen trong khoảng không gian của những căn nhà cao tầng.

Những ngôi nhà cao tầng giữa không gian xanh mướt của vườn tược thôn Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điểm đặc biệt của vùng đất này chính là lối kiến trúc nhà vườn xưa của Huế. Một số căn nhà cũ vẫn giữ nét cổ kính, thơ mộng, với mảnh vườn nhỏ phía trước, nơi những hàng cau cao vút vẫn vươn mình đón nắng sớm, gợi nhắc về một "Vỹ Dạ xưa" trong trẻo và mộc mạc.

Nhờ vị trí nép mình bên dòng sông Hương, nên dù đã xuất hiện nhiều ngôi nhà cao tầng, Vỹ Dạ vẫn giữ được cốt cách của một làng quê giữa lòng phố thị với bầu không khí luôn trong lành, mát mẻ.

Một ngôi nhà tại Vỹ Dạ vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc truyền thống

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những hàng cau vươn cao trong nắng mới, điểm tô cho vẻ đẹp bình dị của thôn Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dấu ấn đậm nét nhất ở thôn Vỹ Dạ là mối tình lãng mạn và day dứt của Hàn Mặc Tử với người con gái xứ Huế có mang tên Kim Cúc. Hiện nay, ký ức về bà Cúc chỉ còn lại qua những lời kể của người dân địa phương và căn nhà trong hẻm 162 đường Nguyễn Sinh Cung.

Căn nhỏ này hiện là từ đường và là nơi ở của cháu bà Cúc, với lối kiến trúc xưa cũ, có cây cau, hàng trúc trước sân... tạo nên một không gian tĩnh lặng, đầy hoài niệm.

Căn nhà đang thờ tự bà Kim Cúc tại thôn Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sống đối diện từ đường này, bà Nguyễn Thị Diên (76 tuổi, một người dân Vỹ Dạ) tiếp chuyện PV bằng giọng từ tốn đặc trưng xứ Huế: "Tôi nghe ông cha kể lại, thời xưa vùng này nhiều tre lắm, mênh mông luôn! Ngoài tre còn có rất nhiều cau, trước nhà ai cũng trồng một cây đúng như hình ảnh trong thơ Hàn Mặc Tử. Đến năm 1975, nơi đây vẫn còn rất nhiều tre, chỉ lưa thưa vài căn nhà nhỏ. Ngày nay, dù đã đô thị hóa, nhưng trong xóm này, nhà nào dù giàu hay nghèo vẫn muốn giữ một mảnh vườn, trồng cau và cây trái".

Nụ cười hiền hậu của bà Diên, người dân Vỹ Dạ giữa nhịp sống chậm rãi thường nhật

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong câu chuyện của mình, bà Diên không giấu được sự ngưỡng mộ bà Kim Cúc. "Tôi ít có dịp để tiếp xúc với bà Cúc, nhưng qua cách bà sống và lời kể từ mọi người, tôi ngưỡng mộ bà vì sự đức hạnh, người từng đi vào huyền thoại văn chương".

Một góc vườn mướt xanh trong những căn nhà của người dân thôn Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lối kiến trúc đặc trưng ở đây là có mảnh vườn trước hiên nhà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một căn nhà thờ đậm nét kiến trúc Huế tại thôn Vỹ Dạ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây thôn Vỹ Dạ là bài thơ được Hàn Mặc Tử (tên thật là Nguyễn Trọng Trí) sáng tác vào khoảng năm 1938, khi ông 26 tuổi. Bài thơ từng ra mắt trong tập Thơ điên (sau đổi thành Đau thương) chỉ 2 năm trước khi thi sĩ Hàn Mặc Tử qua đời. 

Cho đến nay, bài thơ được coi là bức tranh mô tả tuyệt vời nhất về một "Huế đẹp, Huế thơ". Câu hỏi mở đầu bài thơ: "Sao anh không về chơi thôn Vỹ?" đến nay vẫn vang lên như một lời mời gọi ngọt ngào, vừa là lời trách móc nhẹ nhàng, vừa là tiếng lòng da diết của tác giả dành cho mảnh đất này.

Đây thôn Vỹ Dạ

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay.

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà.


Những nhà thờ độc đáo: Nơi lưu giữ trang rửa tội của thi sĩ Hàn Mặc Tử

Ít ai biết rằng tại giáo xứ Tam Tòa ở P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vẫn còn lưu giữ trang sổ rửa tội ghi tên khai sinh của thi sĩ Công giáo nổi tiếng Hàn Mặc Tử. Trang giấy hơn 120 tuổi này còn gắn với "quê gốc" giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới (Quảng Bình cũ).

