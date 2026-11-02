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    Về việc thu hồi đất thực hiện dự án khai thác, tuyển quặng Bauxite Bình Phước thuộc Tổ hợp khai thác Bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất Alumin (giai đoạn 1 năm 2025 - 2030) tại xã Nghĩa Trung và xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

    Căn cứ Luật Đất đai năm 2024; Kế hoạch số 281/KH-TTPTQĐ ngày 3.12.2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).

    Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Bù Đăng thông báo như sau:

    UBND xã Nghĩa Trung và UBND xã Phước Sơn đã ban hành và gửi thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

    Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách chưa nhận được thông báo thu hồi đất đề nghị liên hệ: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung; Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn (Thôn Phước Tâm, xã Phước Sơn); Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Bù Đăng (Quốc lộ 14, thôn Hoà Đồng, xã Bù Đăng) để nhận thông báo và phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

    Thông báo này kèm Danh sách 176 thửa đất (xã Nghĩa Trung: 67 thửa; xã Phước Sơn: 109 thửa) được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung, Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Bù Đăng, địa điểm sinh hoạt chung của thôn nơi có đất thu hồi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân hai xã.

    Xem chi tiết Thông báo tại đây :

    TB 2409-TTPTQĐCNBĐ



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