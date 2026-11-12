Nội dung chính phần quyết định của Bản án số 89/2026/KDTM - ST ngày 9.9.2026, như sau: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đối với Công ty cổ phần Nhựa Bảo Vân (Công ty Bảo Vân) về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Buộc bị đơn là Công ty Bảo Vân có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn là VietinBank các khoản nợ tính đến ngày 2.9.2026 với tổng số tiền là 525.140.296.262 đồng, trong đó: Nợ gốc: 359.467.488.786 đồng; Nợ lãi: 112.784.296.868 đồng và Lãi phạt: 52.888.510.608 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày 2.9.2026, Công ty Bảo Vân còn phải trả lãi cho VietinBank theo thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay hạn mức số 220009/2022-HĐCVHM/NHCT640- CONG TY CP NHUA BAO VAN ngày 27.7.2022.

Về xử lý tài sản thế chấp: Trường hợp Công ty Bảo Vân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ nêu trên cho VietinBank, thì VietinBank có quyền truy tìm tài sản thế chấp và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Buộc Công ty Bảo Vân và các bên thế chấp tài sản phải bàn giao các tài sản đã thế chấp theo các hợp đồng thế chấp và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp là: Hợp đồng thế chấp bất động sản số 17520077/HĐTC ngày 20.3.2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp bất động sản số 17520077/2019/HĐSĐ-01/NHCT640 ngày 30.10.2019, số 17520077/2021/HĐSĐ-02/NHCT640 ngày 13.1.2021, tài sản bảo đảm gồm: QSDĐ diện tích 7.799,9 m², thửa đất số 121 +122, tờ bản số số C3 tọa lạc 99/2 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.HCM theo GCNQSDĐ số T704123, vào sổ cấp GCNQSDĐ 123 QSDĐ/2004 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 11.5.2004. Đã cập nhật thay đổi tên công ty ngày 29.11.2007. Đã cập nhật thay đổi hình thức sử dụng đất ngày 26.12.2012 cho Công ty Bảo Vân. QSDĐ diện tích 6.000 m² tọa lạc 99/2 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.HCM theo GCNQSDĐ số M934010, vào số cấp GCNQSDĐ số 1069 QSDD/1998 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 19.8.1998. Đã cập nhật thay đổi tên công ty ngày 29.11.2007. Đã cập nhật thay đổi hình thức sử dụng đất ngày 26.12.2012 Công ty Bảo Vân. Và tài sản, công trình xây dựng gắn liền với 02 QSDĐ trên gồm: 01 Nhà xưởng - Văn phòng (02 tầng), diện tích xây dựng 1.080 m², diện tích sàn 1.325,8 m², kết cấu bê tông cốt thép; 01 nhà kho, diện tích xây dựng 684 m², kết cấu bê tông cốt thép; nhà xưởng 1 diện tích xây dựng 1.715 m², kết cấu bê tông cốt thép; nhà xưởng 2 diện tích xây dựng 760,85 m², kết cấu bê tông cốt thép; nhà điện diện tích xây dựng 290 m², kết cấu bê tông cốt thép; nhà máy nén diện tích xây dựng 160 m², kết cấu bê tông cốt thép; nhà ăn (02 tầng) diện tích xây dựng 84,6 m², diện tích sàn 189,39 m² kết cấu bê tông cốt thép; kho thành phẩm diện tích xây dựng 1.500 m², kết cấu khung thép; nhà xưởng 3 diện tích xây dựng 1.763 m², kết cấu bê tông cốt thép theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 747252598700680, hồ sơ gốc số: 05/CN-SHCT do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 07.01.2009 cho Công ty Bảo Vân. Hợp đồng thế chấp bất động sản số 17520076/ HĐTC ngày 06.3.2017 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp bất động sản số 17520076/2022/HĐSĐ-01/NHCT640 ngày 10.5.2022, tài sản bảo đảm: QSDĐ diện tích 210,41m², thửa đất số 50, tờ bản số số 08 tọa lạc 230C Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở theo hồ sơ gốc số 3330/2001 do UBND TP.HCM cấp ngày 12.3.2001. Đăng ký biến động chủ sở hữu/chủ sử dụng ngày 7.2.2013 cấp cho bà Phan Thúy Nga. Nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 135,48 m², kết cấu tường gạch, mái ngói. QSDĐ diện tích 182,95 m², thửa đất số BK422 (số mới 51), tờ bản đồ số 14 khu F (số mới: 08) tọa lạc 230E Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở theo hồ sơ gốc số 11632/99 do UBND TP.HCM cấp ngày 1.10.1999. Đăng ký biến động chủ sở hữu/chủ sử dụng ngày 7.2.2013 cho bà Phan Thuý Nga. Nhà ở 03 tầng, diện tích xây dựng 144,55 m², kết cấu tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái ngói + bê tông cốt thép. Ngoài ra, còn có tài sản gồm: Cổng sắt + hàng rào xây tô hai mặt tiền bao quanh 02 thửa đất thành một khuôn viên. Hợp đồng thế chấp động sản số 16520284/HĐTC ngày 27.9.2016 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp động sản số 16520284/2022/HĐSĐ-01/NHCT640 ngày 23.5.2022, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp động sản số 02-16520284/HĐTC ngày 29.8.2024, tài sản bảo đảm gồm các máy móc thiết bị: Máy thổi chai nhựa PET, model: SB06 và thiết bị phụ trợ kèm theo; Máy trộn hạt nhựa; Máy nén khí model VH28H3N và thiết bị đồng bộ tháo rời; Bộ chuyển đổi cổ chai của khuôn tạo phôi gồm: Líp tạo phôi (76 cái), áo côn tạo phôi (76 cái), co tạo phôi (76 cái); Khuôn tạo phôi nhựa PET 48 Cavity; Thân máy nén khí (bộ phận); Máy sấy nhựa và thiết bị kèm theo (Các máy móc thiết bị đều có hóa đơn, chứng từ kèm theo hợp đồng) Hợp đồng thế chấp động sản số 17520075/HĐTC ngày 23.02.2017 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp động sản số 01-17520075/HĐTC ngày 29.8.2024, tài sản bảo đảm gồm các máy móc thiết bị: 02 Dây chuyền máy tạo phôi nhựa PET và khuôn phôi 48g; Máy thổi chai PET (Model: SBO6) và thiết bị phụ trợ kèm theo; Máy thổi chai PET (Model: SBO10/10) và thiết bị phụ trợ kèm theo; Máy tạo phôi nhựa PET và khuôn phôi 48 lỗ và thiết bị phụ trợ kèm theo; Máy tạo phôi Husky 300 và khuôn phôi 48g và thiết bị phụ trợ kèm theo; Máy lồng nhãn (dùng cho máy ép nhựa); Hệ thống máy lồng nhãn và băng tải khí; 02 Máy thổi chai nhựa PET (Model: SBO4) và thiết bị tháo rời; Dây chuyền máy tạo phôi Krauss Maffei và các thiết bị phụ trợ đi kèm; Dây chuyền máy tạo phôi nhựa PET và khuôn phôi 48g; Máy tạo phôi nhựa PET Husky LX300, Model: P100/120 E100. S/N:11986 (Các máy móc thiết bị đều có hóa đơn, chứng từ kèm theo hợp đồng). Hợp đồng thế chấp tài sản số 16520270/HĐTC ngày 15.9.2016 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 16520270/2022/HĐBĐ-SÐ01/NHCT640 ngày 23.5.2022, tài sản bảo đảm: Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES BENZ E350, biển số đăng ký 51A-045.70, 05 chỗ ngồi, màu đen, nhập khẩu từ Đức, số máy 27296430670181, số khung WDBUF56X48B186318 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 078658 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25.1.2011 cho ông Nguyễn Quốc Bảo. Hợp đồng thế chấp tài sản số 16520276/HĐTC ngày 15.9.2016 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản số 16520276/2022/HĐBĐ-SĐ01/NHCT640 ngày 23.5.2022, tài sản bảo đảm: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA FORTUNER, biển số đăng ký 61A-234.01, 07 chỗ ngồi, màu đen, số máy 2TR6933556, số khung 59G5A9005284 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016472 của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 15.7.2010 cho Công ty Bảo Vân và xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số đăng ký 614-229.91, 08 chỗ ngồi, màu nâu vàng, số máy 1TR8807911, số khung 42G8F9418522 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014648 của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 18.6.2015 cho Công ty Bảo Vân. Hợp đồng thế chấp hàng hóa số 16520278/HĐTC ngày 15.9.2016 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp hàng hóa số 16520278/2021/HĐSĐ-01/NHCT640 ngày 22.2.2021, số 16520278/2022/HĐBĐ-SD02/NHCT640 ngày 23.5.2022, tài sản thế chấp: Toàn bộ hàng hóa luân chuyển/ hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty Bảo Vân như hạt nhựa PET, Phôi, chai nhựa PET,... được phản ánh trong sổ sách kế toán và/hoặc chứng từ kho hàng, bao gồm: (i) Hàng đang ở trong kho; (ii) hàng ngoài kho (hàng đang đi đường, hàng được gửi tại các đại lý, của hàng,...); (iii) hàng hình thành trong tương lai. Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16520277/HĐTC ngày 15.9.2016 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16520277/HĐTC/HĐSĐBS01/NHCT640 ngày 11.6.2018, số 16520277/2021/HĐSĐ-02/NHCT640 ngày 22.02.2021, số 16520277/2022/HĐBĐ-SÐ03/NHCT640 ngày 23.5.2022, tài sản thế chấp: Các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền được phân chia và sử dụng, khai thác và/hoặc sở hữu sản phẩm được phân chia; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn; ...) của Công ty Bảo Vân phát sinh từ: Các Hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (nếu có) mà Công ty Bảo Vân đã ký với các bên có nghĩa vụ, trong đó tối thiểu bao gồm các bên có nghĩa vụ gồm: Công ty Ajinomoto Việt Nam (Ajinomoto Viet Nam Co., Ltd), Công ty cổ phần thực phẩm An Long, Công ty cổ phần Janbee, Công ty TNHH chế biến thực phẩm bao bì Thanh Thủy, Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm châu Á, Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An, Công ty cổ phần VinaCafe Biên Hòa, Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, US PLASTIC INC. Các hợp đồng (bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung) mà Công ty Bảo Vân sẽ ký với các Tổ chức Cá nhân sau thời điểm ký Hợp đồng này.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo được dùng để thanh toán nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Bảo Vân với VietinBank. Trường hợp nếu số tiền thu được từ xử lý tài sản đảm bảo không đủ để thanh toán hết nợ thì Công ty Bảo Vân vẫn phải có nghĩa vụ trả hết khoản nợ còn lại cho VietinBank.

Đình chỉ yêu cầu phản tố của bị đơn là Công ty Bảo Vân đối với nguyên đơn là VietinBank về việc tuyên vô hiệu Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16520277/HĐTC ngày 15.9.2016 và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 16520277/HĐTC/HĐSĐBS01/NHCT640 ngày 11.6.2018, số 16520277/2021/HĐSĐ-02/NHCT640 ngày 22.02.2021, số 16520277/2022/HĐBĐ-SĐ03/NHCT640 ngày 23.5.2022.

Về chi phí tố tụng (Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản, chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài): Công ty Bảo Vân có trách nhiệm thanh toán lại cho VietinBank số tiền tạm ứng chi phí tố tụng là 25.400.000 đồng và 95 USD.

Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Bảo Vân phải chịu số tiền 633.140.296 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí phản tố đã nộp 12.000.000 theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0041168 ngày 24.11.2025 của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Bảo Vân còn phải nộp số tiền 621.140.296 đồng. Trả lại cho VietinBank số tiền tạm ứng án phí đã nộp 250.009.827 theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001003 ngày 21.12.2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 16 - TP.HCM).

Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định. Trường hợp quyết định/bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật Thi hành án dân sự năm 2025 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 36 và Điều 72 luật Thi hành án dân sự năm 2025; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 34 luật Thi hành án dân sự năm 2025. Ngày 17.9.2026, Công ty Bảo Vân kháng cáo toàn bộ nội dung Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 89/2026/KDTM - ST ngày 9.9.2026.