Thông báo đấu giá tài sản

|
TT
|
Tài sản đấu giá
|
Giá khởi điểm (đồng)
|
Tiền đặt trước (đồng)
|
1
|
Xe nâng kẹp giấy nhãn hiệu Komatsu FD15T-17 đã qua sử dụng, năm sản xuất: 2003
|
65.000.000
|
6.500.000
|
2
|
750 cái pallet nhựa cũ đã qua sử dụng
|
67.500.000
|
6.750.000
- Người có tài sản: Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 25.11.2026 đến hết ngày 27.11.2026 (trong giờ hành chính) tại Lô O2 đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM. Liên hệ: ông Võ Duy Thành - Số điện thoại: 0908557677).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16.11.2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 1.12.2026 (trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16.11.2026 đến 17 giờ 00 phút 1.12.2026 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, điện thoại: (028) 38.115.845.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: từ 14 giờ 30 ngày 4.12.2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Bình luận (0)