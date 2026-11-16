    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Thông báo đấu giá tài sản

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) thông báo đấu giá tài sản:


    TT

    Tài sản đấu giá

    Giá khởi điểm (đồng)

    Tiền đặt trước (đồng)

    1

    Xe nâng kẹp giấy nhãn hiệu Komatsu FD15T-17 đã qua sử dụng, năm sản xuất: 2003

    65.000.000

    6.500.000

    2

    750 cái pallet nhựa cũ đã qua sử dụng

    67.500.000

    6.750.000


    • Người có tài sản: Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
    • Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 25.11.2026 đến hết ngày 27.11.2026 (trong giờ hành chính) tại Lô O2 đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM. Liên hệ: ông Võ Duy Thành - Số điện thoại: 0908557677).
    • Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16.11.2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 1.12.2026 (trong giờ hành chính).
    • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16.11.2026 đến 17 giờ 00 phút 1.12.2026 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, điện thoại: (028) 38.115.845.
    • Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: từ 14 giờ 30 ngày 4.12.2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

    Khám phá thêm chủ đề

    đấu giá tài sản Báo Thanh Niên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận