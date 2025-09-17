Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Mitsubishi Outlander 2.0 CVT PREMIUM , màu xám, 7 chỗ, sản xuất năm 2023, lắp ráp tại Việt Nam, biển số 61K-251.53.

Giá khởi điểm: 670.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

(đã bao gồm thuế GTGT). Tiền ký quỹ tham gia chào giá mua: 30.000.000 đồng .

. Bước giá chào giá mua: 1.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu công khai.

Khách hàng gửi phiếu trực tiếp hoặc qua bưu điện (niêm phong) đến:

Ông Nguyễn Thanh Tiến - số 2, đường số 3, phường Bình Dương, TP.HCM (địa chỉ cũ: phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hạn cuối nhận phiếu và nộp ký quỹ: Trước ngày 24.09.2025.

Cách thức nộp tiền ký quỹ: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ghi rõ nội dung Họ và tên cá nhân.tổ chức + nộp tiền ký quỹ tham gia chào giá mua tài sản thanh lý

Số tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam 6500163813 - BIDV chi nhánh Bình Dương

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian: 09h00 ngày 25.09.2025

Địa điểm: Văn phòng Công ty - số 2, đường số 3, phường Bình Dương, TP.HCM.

Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 10.09 đến 24.09.2025 tại địa chỉ trên.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tiến - ĐT: 0919 639 468