Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

17/09/2025 14:00 GMT+7

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) thông báo tổ chức đấu giá thanh lý tài sản.

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý- Ảnh 1.

  • Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Mitsubishi Outlander 2.0 CVT PREMIUM, màu xám, 7 chỗ, sản xuất năm 2023, lắp ráp tại Việt Nam, biển số 61K-251.53.
  • Giá khởi điểm: 670.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
  • Tiền ký quỹ tham gia chào giá mua: 30.000.000 đồng.
  • Bước giá chào giá mua: 1.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu công khai.
Khách hàng gửi phiếu trực tiếp hoặc qua bưu điện (niêm phong) đến:

Ông Nguyễn Thanh Tiến - số 2, đường số 3, phường Bình Dương, TP.HCM (địa chỉ cũ: phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hạn cuối nhận phiếu và nộp ký quỹ: Trước ngày 24.09.2025.

Cách thức nộp tiền ký quỹ: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ghi rõ nội dung Họ và tên cá nhân.tổ chức + nộp tiền ký quỹ tham gia chào giá mua tài sản thanh lý

Số tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam 6500163813 - BIDV chi nhánh Bình Dương

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  • Thời gian: 09h00 ngày 25.09.2025
  • Địa điểm: Văn phòng Công ty - số 2, đường số 3, phường Bình Dương, TP.HCM.

Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 10.09 đến 24.09.2025 tại địa chỉ trên.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tiến - ĐT: 0919 639 468

Xem thêm bình luận