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Báo Thanh Niên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản với các nội dung cụ thể như sau: