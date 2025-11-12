Thông báo thay đổi tên chi nhánh

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
12/11/2025 19:00 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-QLGS6 ngày 24/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị quyết số 205/2025/NQ-HĐTV ngày 3.11.2025 của Hội đồng thành viên AEON Finance, Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (trước đây là Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện) trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 3.11.2025, tên chính thức của Chi nhánh Hồ Chí Minh sau khi thay đổi như sau:

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON - Chi nhánh Hồ Chí Minh 
  • Tên viết tắt bằng tiếng Việt: AEON Finance Hồ Chí Minh 
  • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: AEON Consumer Finance Company Limited - Ho Chi Minh Branch 
  • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: AEON Finance HCM

Các thông tin khác của Chi nhánh như mã số thuế, địa chỉ, quyền và nghĩa vụ vẫn được giữ nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thay đổi tên chi nhánh nhằm đồng bộ với thương hiệu AEON Finance, phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Tập đoàn AEON, đồng thời thể hiện định hướng của Công ty trong việc mang đến các giải pháp tài chính tiêu dùng hiện đại, an toàn và thân thiện cho khách hàng Việt Nam.

AEON Finance hướng đến tầm nhìn trở thành công ty tài chính tiêu dùng đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam, mang đến giải pháp tài chính minh bạch, nhân văn và bền vững cho mọi khách hàng và cộng đồng.

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AEON (AEON FINANCE)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tầng 2 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.

Địa chỉ chi nhánh AEON Finance Hồ Chí Minh: Tầng 2, tầng 3 số 143 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Website: https://www.aeonfinance.vn

Điện thoại: 1900 23 23 56

AEON Chi nhánh Hồ Chí Minh Đổi tên chi nhánh AEON Finance Hồ Chí Minh
