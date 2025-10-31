Thông báo thay đổi tên công ty

Kể từ ngày 24.10.2025, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, tên chính thức của công ty sẽ được thay đổi như sau:

Tên mới đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: AEON Consumer Finance Company Limited

Tên viết tắt: AEON Finance

Các thông tin khác của Công ty như mã số thuế, trụ sở, tư cách pháp nhân, quyền và nghĩa vụ vẫn được giữ nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thay đổi tên doanh nghiệp nhằm phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Tập đoàn AEON, đồng thời thể hiện định hướng của Công ty trong việc mang đến các giải pháp tài chính tiêu dùng hiện đại, an toàn và thân thiện cho khách hàng Việt Nam.

AEON Finance hướng đến tầm nhìn trở thành công ty tài chính tiêu dùng đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam, mang đến giải pháp tài chính minh bạch, nhân văn và bền vững cho mọi khách hàng và cộng đồng.

Sứ mệnh của AEON Finance là đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn cuộc sống bằng các sản phẩm tài chính linh hoạt, dịch vụ tận tâm và công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng sống và sự thịnh vượng chung.

Trân trọng thông báo

Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (AEON Finance)

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội, Việt Nam

Website: https://aeonfinance.vn

Điện thoại: 1900 23 23 56