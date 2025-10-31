Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Thông báo thay đổi tên công ty

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
31/10/2025 10:00 GMT+7

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi tên công ty, Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (trước đây là Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu Điện) trân trọng thông báo như sau.

Thông báo thay đổi tên công ty- Ảnh 1.

Kể từ ngày 24.10.2025, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, tên chính thức của công ty sẽ được thay đổi như sau:

  • Tên mới đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON
  • Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: AEON Consumer Finance Company Limited
  • Tên viết tắt: AEON Finance

Các thông tin khác của Công ty như mã số thuế, trụ sở, tư cách pháp nhân, quyền và nghĩa vụ vẫn được giữ nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thay đổi tên doanh nghiệp nhằm phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của Tập đoàn AEON, đồng thời thể hiện định hướng của Công ty trong việc mang đến các giải pháp tài chính tiêu dùng hiện đại, an toàn và thân thiện cho khách hàng Việt Nam.

AEON Finance hướng đến tầm nhìn trở thành công ty tài chính tiêu dùng đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam, mang đến giải pháp tài chính minh bạch, nhân văn và bền vững cho mọi khách hàng và cộng đồng.

Sứ mệnh của AEON Finance là đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn cuộc sống bằng các sản phẩm tài chính linh hoạt, dịch vụ tận tâm và công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng sống và sự thịnh vượng chung.

Trân trọng thông báo

Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (AEON Finance)

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội, Việt Nam

Website: https://aeonfinance.vn

Điện thoại: 1900 23 23 56

Khám phá thêm chủ đề

thay đổi tên công ty AEON Consumer Finance Company Limited AEON Finance Thông báo thay đổi tên công ty
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận