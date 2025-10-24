Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre

1. Các nội dung điều chỉnh:

1.1. Lý do thu hồi đất

a) Theo Thông báo số 543/TB-UBND ngày 19.12.2013:

Để xây dựng khu du lịch cao cấp, khu resort - khách sạn kết hợp điều dưỡng dạng condotel đạt tiêu chuẩn 5 sao, khu nhà hàng và dịch vụ đa năng, bãi tạm, cảng du lịch...

b) Nay điều chỉnh thành:

Để thực hiện dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1.2. Điều chỉnh diện tích và vị trí các khu đất thu hồi:

a) Theo Thông báo số 91/TB-UBND ngày 16.3.2016:

Diện tích và vị trí các khu đất thu hồi khoảng 494,92 ha mặt đất đảo theo bản đồ trích đo địa chính khu đất số 114/2014/TĐ. BĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường ký thẩm định ngày 02/4/2014, bao gồm 36 tờ; cụ thể:

Khu Bãi Rạn: 82,87 ha mặt đất.

- Khu Bãi Tre: 119,39 ha mǎt đất.

- Khu Vũng Ngân: 66,05 ha mǎt đất.

- Khu Đầm Bấy: 226,61 ha mặt đất.

b) Nay điều chỉnh thành:

Diện tích và vị trí các khu đất thu hồi khoảng 190,8 ha mặt đất đảo theo Sơ đồ vị trí khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập ngày 22/8/2025 (được Sở Tài chính Khánh Hòa xác nhận tại văn bản số 2098/STC-DTNNS ngày 26.8.2025). Cụ thể:

- Khu vực Đầm Bấy: 1.371.480,3 ㎡ (137,l ha).

- Khu vực Vũng Ngán: 536.609,3 ㎡ (53,7 ha).

1.3. Thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng:

a) Theo Thông báo số 808/TB-UBND ngày 17.5.2024: Đến hết tháng 12.2024.

b) Nay điều chỉnh thành: 12 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo này.

2. Các nội dung bổ sung:

Bổ sung Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Theo kế hoạch thu đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa lập (đính kèm).

3. Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Vinpearl) có trách nhiệm:

- Phối hợp với UBND phường Nha Trang niêm yết công khai thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư phát triển Đảo Hòn Tre, tại trụ sở UBND phường Nha Trang và các điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên Trang thông tin điện từ phường Nha Trang, hệ thống loa truyền thanh phường và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật.

4. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa là đơn vị đầu mối thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án).