Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2025

I. Số lượng người làm việc cần tuyển: 13

- Giảng viên các bộ môn, cụ thể:

+ Chấn thương chỉnh hình: 01

+ Da liễu: 01

+ Dịch tễ học: 01

+ Dược lý - Dược lâm sàng: 01

+ Nhi khoa: 01

+ Nội tổng quát: 02

+ Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ: 01

+ Tai Mũi Họng: 01

+ Tâm lý y học: 01

+ Tâm thần: 01

- Kỹ sư Phòng Công nghệ thông tin: 01

- Chuyên viên hành chính Văn phòng Khoa dược: 01

II. Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển:

1. Vị trí việc làm giảng viên (hạng III):

- Có bằng Thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III);

- Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiến sĩ khối ngành sức khỏe, có kinh nghiệm giảng dạy.

2. Vị trí việc làm kỹ sư (hạng III):

- Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ;

- Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm.

3. Vị trí việc làm chuyên viên hành chính:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin của người dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

e) Có đủ sức khỏe đảm nhận công việc;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

2. Những người không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức thi: Vấn đáp.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

+ Thang điểm: 100 điểm.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023 của Chính phủ, có dán ảnh.

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật.

3. Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

VI. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày 20.11.2025 đến hết ngày 20.12.2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ 2.9, lầu 2, khu A1, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: số 2 Dương Quang Trung, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến ngày 30.12.2025.

4. Thông tin liên hệ: điện thoại 0906.379.515 gặp bà Nguyễn Ngọc Hiếu - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ.