Thông báo về việc cho thuê quyền sử dụng đất

Đầu tiên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Lộc kính gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng. Công ty Toàn Lộc là chủ sở hữu khu đất 11 Trần Phú.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Lộc cho thuê thửa đất 11 Trần Phú, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Ngày 25.10.2017, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Lộc, đại diện là ông Trần Xuân Diệp và ông Hoàng Thanh Bình (sinh năm 1987, thường trú tổ 52 P.Hòa Minh, nay là P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, được Văn phòng Công chứng Sông Hàn chứng nhận theo số công chứng 9043 quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD.

Căn cứ các điều khoản trong hợp đồng, đến nay hợp đồng trên đã hết thời hạn.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Lộc kính mời tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất tại địa chỉ số 11 Trần Phú (P.Hải Châu), liên hệ Công ty TNHH xuất nhập khẩu Toàn Lộc theo địa chỉ: 40 Nguyễn Trãi, TP.Huế, điện thoại: 0335980012.

Thông tin về thửa đất: diện tích 466,4 m2, mục đích sử dụng: đất sản xuất, kinh doanh.