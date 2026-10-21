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    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Báo Thanh Niên thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản với các nội dung cụ thể như sau:
    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản - Ảnh 1.

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản - Ảnh 2.

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản - Ảnh 3.

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản - Ảnh 4.

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