Thông báo việc cập nhật địa chỉ và tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Hong Leong

Nay, HLBVN trân trọng thông báo đến quý khách hàng và quý đối tác về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do cập nhật địa giới hành chính) và tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau.

1. Cập nhật địa chỉ đặt trụ sở chính

(Lưu ý: Việc thay đổi này là do điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính tại địa phương, địa điểm thực tế của Ngân hàng vẫn giữ nguyên)

Địa chỉ mới: Tầng 1, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ cũ: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỉ đồng)

Vốn điều lệ mới: 3.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tỉ đồng)

HLBVN trân trọng thông báo để quý khách hàng và đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ và giao dịch.

Trân trọng.