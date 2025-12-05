Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Thông báo việc cập nhật địa chỉ và tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Hong Leong

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
05/12/2025 08:00 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-QLGS3 do Cục Quản lý, Giám sát tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26.11.2025 về việc chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hong Leong Việt Nam ('HLBVN').

Thông báo việc cập nhật địa chỉ và tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Hong Leong - Ảnh 1.

Nay, HLBVN trân trọng thông báo đến quý khách hàng và quý đối tác về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do cập nhật địa giới hành chính) và tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau.

1. Cập nhật địa chỉ đặt trụ sở chính

(Lưu ý: Việc thay đổi này là do điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính tại địa phương, địa điểm thực tế của Ngân hàng vẫn giữ nguyên)

  • Địa chỉ mới: Tầng 1, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tăng vốn điều lệ

  • Vốn điều lệ cũ: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỉ đồng)
  • Vốn điều lệ mới: 3.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tỉ đồng)

HLBVN trân trọng thông báo để quý khách hàng và đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ và giao dịch.

Trân trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Ngân hàng Hong Leong HLBVN Thay đổi địa chỉ tăng vốn điều lệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận