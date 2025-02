Thông điệp Brad Pitt gửi người dân Mỹ

Nam diễn viên Brad Pitt (61 tuổi) kêu gọi người dân Mỹ "tập trung lại" trong một đoạn video được ghi hình trước và phát sóng tại lễ khai mạc chung kết Super Bowl (giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ) hôm 9.2, trước trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles.

Brad Pitt đóng chính phim F1 do Joseph Kosinski đạo diễn ẢNH: AFP

"Bằng cách nâng đỡ người khác, đó là cách chúng ta vươn lên. Hôm nay, chúng ta đoàn kết lại, không chỉ những cầu thủ và huấn luyện viên hay những đội bóng mà tất cả chúng ta, những người mơ mộng, những chiến binh, những người xây dựng và những người tin tưởng, cùng nhau ăn mừng trận đấu vĩ đại nhất của chúng ta", Brad Pitt nói trong video.

"Khi chúng ta gắn kết với nhau bởi một mục tiêu chung, chúng ta đã đạt đến đỉnh cao, tạo ra thành tựu, thúc đẩy tiến bộ. Không đơn độc, mà cùng nhau. Đó là tinh thần tập thể của chúng ta, không chỉ trong những thời điểm cao nhất, mà còn trong những thời điểm khó khăn nhất, trong bóng tối, trong rắc rối và cả trong các cuộc đấu tranh. Chính trong sự đoàn kết của chúng ta, chúng ta hình thành hy vọng và tìm thấy sức mạnh", nam diễn viên phát biểu khi giọng nói của phát thanh viên thảo luận về cơn bão Helene và các đám cháy rừng ở Los Angeles vang lên.

Diễn viên phim Once Upon a Time in Hollywood kết thúc bằng lời kêu gọi hành động: "Hôm nay, chúng ta ăn mừng hiện tại, chờ đón sự hồi hộp của những gì sắp tới. Đã đến lúc, nước Mỹ phải đoàn kết lại. Đã đến lúc diễn ra Super Bowl".

Ngôi sao Hollywood làm việc chăm chỉ khi quay bộ phim đua xe tốc độ cao F1, dự kiến ra rạp vào ngày 27.6. Anh trình chiếu đoạn trailer mới tại Super Bowl, trong đó giới thiệu cảnh quay của người từng hai lần đoạt giải Oscar sau tay lái.

Tài tử phim Snowfall - Damson Idris (33 tuổi) - vào vai tay đua xe Joshua Pearce của đội APXGP. Sonny Hayes (do Brad Pitt đóng) làm cố vấn. Cặp đôi sau đó trở thành đồng đội. Bộ phim được quay "vào những ngày cuối tuần của giải Grand Prix khi đội đua cạnh tranh với những người khổng lồ của môn thể thao này", theo hãng Warner Bros.

Tổng thống Donald Trump và con gái Ivanka Trump dự khai mạc giải Super Bowl 2025 ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào mùa hè năm ngoái, Idris đã dành những lời khen ngợi cho khả năng thể hiện chính xác một tay đua Công thức 1 của bạn diễn. "Tôi không biết mọi người có biết điều này không, nhưng anh ấy thực sự rất giỏi khi điều khiển chiếc xe đó. Thực sự rất giỏi. Gần như là quá giỏi", nam diễn viên Idris chia sẻ với báo giới trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7.2024.

Brad Pitt là một trong số nhiều người nổi tiếng đã đến xem Super Bowl, bao gồm Tổng thống Donald Trump và con gái, Jay-Z và các con gái của anh với Beyoncé, Taylor Swit, Kevin Costner, Pete Davidson, Macaulay Culkin, Lionel Messi…