Thông điệp Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam gửi tân sinh viên: 'Giải mã và Định hình'

Đó cũng chính là tinh thần mà Trường Đại học Fulbright Việt Nam gửi gắm trong Lễ Khai giảng Khóa 2029, với chủ đề "Decode and Define - Giải mã và Định hình". Không chỉ đơn thuần là khởi đầu của một năm học, buổi lễ còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên mới bước vào hành trình bốn năm đại học - hành trình để thấu hiểu thế giới phức tạp và đồng thời định hình con đường riêng cho bản thân.

Tân sinh viên và phụ huynh chụp hình lưu niệm tại lễ khai giảng

Thành lập năm 2016, Trường Đại học Fulbright Việt Nam không chỉ mang đến nền giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, mà còn nuôi dưỡng thế hệ trẻ giàu sự tò mò, dám dấn thân và sáng tạo, hướng đến sự phát triển toàn diện về tư duy và bản lĩnh. Trong tinh thần đó, Lễ Khai giảng Khóa 2029 diễn ra trong không khí ấm áp và cởi mở, không chỉ là lời chào mừng, mà còn là dịp đặc biệt để gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, mở ra hành trình bốn năm khám phá và trưởng thành phía trước.

Lời nhắn gửi từ Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Trong diễn văn chào mừng, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân - Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam - đã gửi lời chào trân trọng đến Khóa 2029 với chủ đề "Giải mã và Định hình". Tiến sĩ Ngân nhấn mạnh rằng "giải mã" là cốt lõi trong sứ mệnh Fulbright: thấu hiểu thế giới, đón nhận sự phức tạp và khám phá những đam mê đích thực của bản thân; trong khi "định hình" chính là quá trình kiến tạo, học tập và trưởng thành để mỗi sinh viên tạo nên dấu ấn riêng.

Hiệu trưởng Đinh Vũ Trang Ngân đánh trống khai giảng

Từ đó, Tiến sĩ khuyến khích tân sinh viên nuôi dưỡng ba phẩm chất cốt lõi trong suốt hành trình tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Thứ nhất, một trí óc biết đặt câu hỏi, dám khám phá, tư duy phản biện và tự tin lựa chọn con đường của riêng mình. Thứ hai, một trái tim biết yêu thương, trân trọng tình yêu của cha mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng đã đồng hành, từ đó lan tỏa sự nhân ái không chỉ trong khuôn viên trường mà còn ra ngoài xã hội. Thứ ba, lòng can đảm để kiến tạo và hành động: dám quyết định, dám thử, chấp nhận thất bại để rồi đứng dậy và trưởng thành.

Bên cạnh thông điệp từ nhà trường, buổi lễ còn ghi dấu ấn với phần chia sẻ đầy tâm huyết của ông Henry Nguyễn - Chủ tịch Phoenix Holdings và thành viên Hội đồng Tín thác của Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Với vai trò Diễn giả danh dự, ông gửi đến sinh viên ba bài học: Can đảm - dám chọn những con đường táo bạo để mở ra cơ hội mới; Niềm tin - kiên định với giá trị cốt lõi và tìm sức mạnh từ gia đình, cộng đồng; và Lòng trắc ẩn - nuôi dưỡng đồng cảm, tôn trọng khác biệt và dùng tri thức để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Từ gia đình đến sinh viên: Niềm tin chung một hành trình

Tiếp nối những chia sẻ ý nghĩa, ông Ngô Nhật Linh - Đại diện phụ huynh của các tân sinh viên khóa 2029 - đã mang đến góc nhìn đầy xúc động từ những bậc phụ huynh gửi gắm con em mình cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ông nhấn mạnh, quyết định lựa chọn Fulbright đến từ triết lý giáo dục khai phóng, từ câu chuyện, con người và khát vọng mà Fulbright theo đuổi từ ngày thành lập. Ông chia sẻ: "Gia đình không mong con trở thành người hoàn hảo, mà mong con học cách đứng dậy sau vấp ngã, học cách lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương trong một thế giới nhiều khác biệt".

Võ Huỳnh Quốc Thái, chủ nhân Học bổng President, chia sẻ: "Là học sinh chuyên Toán, nhưng nhờ cơ duyên với tranh biện ở cấp 3, em nhận ra đam mê của mình không chỉ nằm ở những con số, mà ở việc thấu hiểu các vấn đề xã hội và đồng hành cùng những nhóm yếu thế. Chính tinh thần phụng sự cộng đồng và chương trình giáo dục khai phóng đào tạo theo hướng liên ngành của Fulbright đã thôi thúc em chọn song ngành Toán Ứng dụng và Nghiên cứu Xã hội. Em hy vọng toán học sẽ trở thành công cụ giúp em góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội".

Cuối buổi lễ, các tân sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam đọc Lời Tuyên thệ Danh dự cho 4 năm học tới

Lễ Khai giảng Khóa 2029 không chỉ đánh dấu khởi đầu của một hành trình bốn năm đại học, mà còn là lời cam kết từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam: luôn đồng hành cùng sinh viên trên con đường giải mã thế giới và định hình dấu ấn của bản thân. Những thông điệp chân thành từ nhà trường, diễn giả, phụ huynh và sinh viên tại buổi lễ đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin, khơi dậy sự tò mò tri thức và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ.

Tìm hiểu về giáo dục khai phóng và cách thức ứng tuyển vào Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại đây: https://fulbright.edu.vn/vi/apply-to-us/