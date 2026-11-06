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    Thống đốc California thông báo giảm án cho toàn bộ tử tù

    Thống đốc California thông báo giảm án cho toàn bộ tử tù

    La Vi - Văn Khoa
    Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ngày 5.11 thông báo ông sẽ chuyển đổi tất cả các bản án tử hình trên toàn bang này thành án tù chung thân.

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