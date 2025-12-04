Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thống nhất một bộ sách giáo khoa, Nhà nước biên soạn hay xã hội hóa?

Tuyến Phan
Tuyến Phan
04/12/2025 15:01 GMT+7

Dự thảo luật quy định theo hướng cho phép Bộ GD-ĐT lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Sáng 4.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo luật và nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ đối với các ý kiến của đại biểu, trong đó có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục.

Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, Nhà nước biên soạn hay xã hội hóa?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

ẢNH: GIA HÂN

Kế thừa ưu điểm của các bộ sách giáo khoa hiện có

Nhiều ý kiến tán thành chủ trương Nhà nước ban hành một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và thực hiện từ năm học 2026 - 2027. Song cần quy định rõ sách bắt buộc hay sách chuẩn để lựa chọn; đồng thời làm rõ chính sách miễn phí, tái sử dụng, thư viện sách giáo khoa dùng chung…

Chính phủ cho hay, thể chế hóa nhiệm vụ tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, dự thảo luật quy định "Bộ GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc".

Quy định này nhằm bảo đảm cho phép Bộ GD-ĐT lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong giai đoạn hiện nay, việc xác định ngay trong luật việc bộ sách thống nhất do Nhà nước trực tiếp biên soạn hay thực hiện theo phương thức xã hội hóa là chưa khả thi, do phương án cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quy định theo hướng mở như dự thảo sẽ bảo đảm tính ổn định của luật, không làm phát sinh các ràng buộc cứng trong khi chủ trương còn đang được nghiên cứu và đánh giá tác động.

Chính phủ cũng đã giao Bộ GD-ĐT xây dựng báo cáo phương án triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời kế thừa và phát huy ưu điểm của các bộ sách hiện có, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giáo viên, học sinh và không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

Sau khi có quyết định chủ trương của cấp có thẩm quyền, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy định hiện hành liên quan đến sách giáo khoa, quy định cụ thể cơ chế tái sử dụng, thư viện sách dùng chung tại nghị định của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa nhằm bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong triển khai.

Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, Nhà nước biên soạn hay xã hội hóa?- Ảnh 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo luật và nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục

ẢNH: GIA HÂN

Công khai quy trình, tiêu chí lựa chọn và phê duyệt sách giáo khoa

Nhiều ý kiến băn khoăn về lộ trình triển khai từ năm học 2026 - 2027 là rất gấp, khó bảo đảm tiến độ, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giải trình nội dung này, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà giáo và địa phương về phương án triển khai từ năm học 2026 - 2027, đồng thời xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá kỹ tác động, yêu cầu về tiến độ, năng lực triển khai của các địa phương trong điều kiện tổ chức chính quyền 2 cấp.

Một số ý kiến khác thì đề nghị Bộ GD-ĐT công khai quy trình, tiêu chí lựa chọn và phê duyệt sách giáo khoa, đồng thời tăng cường giám sát việc tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, bảo đảm đúng định hướng, tránh thương mại hóa.

Chính phủ cho hay đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT rà soát các quy định liên quan đến lựa chọn, biên soạn, thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa, bảo đảm công khai tiêu chí, nâng cao trách nhiệm giải trình và phù hợp với phương án triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD-ĐT tạo quy định chặt chẽ tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định, đồng thời tăng cường cơ chế giám sát để bảo đảm đúng định hướng và tránh thương mại hóa.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT rà soát và hoàn thiện các quy định về thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa, trong đó tăng cường cơ chế bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định, mở rộng sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên; đồng thời quy định rõ hơn yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa định kỳ để bảo đảm sách giáo khoa phù hợp thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tin liên quan

Hàng trăm ngàn sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ

Hàng trăm ngàn sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ

Hàng trăm ngàn sách giáo khoa và nhiều khoản hỗ trợ được VEPIC gửi đến học sinh vùng lũ tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Khám phá thêm chủ đề

sách giáo khoa luật giáo dục sửa đổi thống nhất một bộ sách giáo khoa kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận