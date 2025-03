Thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Công an T.Ư

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Công an T.Ư đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc tinh thần của Chỉ thị số 35, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 57, Kết luận số 118, Kết luận số 121, Kết luận số 123.







Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Cạnh đó, Đảng ủy Công an T.Ư đã gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảng ủy Công an T.Ư cũng thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm trật tự, an toàn toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Đảng ủy Công an T.Ư luôn xác định phải gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trên các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối với các kiến nghị của đoàn kiểm tra tại báo cáo, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Đảng ủy Công an T.Ư chủ trì, phối hợp, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư có chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư bổ sung nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 4 chuyên đề công tác trọng tâm tại đảng ủy công an các đơn vị, địa phương.