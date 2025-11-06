Theo Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 6.11, Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.

Trung ương đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII sáng 6.11 ẢNH: PHẠM THẮNG

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành nội dung thảo luận. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ chiều 5.11.

Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự, báo cáo Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới ẢNH: TTXVN

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau 2 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng.



Về công tác nhân sự Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư chia sẻ, Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định.