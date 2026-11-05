Thong Thả Show đồng hành cùng sinh viên Trường ĐH Sài Gòn chủ động ‘Yêu An Toàn’

Ngày 16.10 vừa qua, Thong Thả Show, được thực hiện bởi Organon và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ Cục Dân số, đã có mặt tại Trường đại học Sài Gòn, mang đến không gian trò chuyện cởi mở về yêu an toàn và sức khỏe sinh sản cho gần 500 sinh viên. Chương trình tiếp tục mang đến không gian gần gũi, trang bị kiến thức bổ ích về các biện pháp tránh thai và chủ động tham khảo biện pháp phù hợp với nhu cầu của bản thân. Hành trình "Yêu Thong Thả" tiếp tục ghi dấu ấn với sự đón nhận nồng nhiệt từ đông đảo giới trẻ.

Toàn cảnh Thong Thả Show tại Trường ĐH Sài Gòn 16.10 vừa qua

Một trong những lý do khiến chuyện tránh thai đôi khi vẫn là chủ đề khó nói với người trẻ đến từ những băn khoăn chưa có lời giải đáp rõ ràng: phương pháp nào phù hợp, hiệu quả ra sao, có những lựa chọn nào và đâu là những điều cần lưu ý khi sử dụng?

Đồng hành cùng chương trình là TS-BS Lê Quang Thanh (Chủ tịch Hội Y học bà mẹ và thai nhi, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Trưởng Bộ môn Phụ sản - Khoa Y Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) và ThS-BS Nguyễn Hiền Minh (Giảng viên Bộ môn Sinh lý - ĐH Y Dược TP.HCM kiêm Giám đốc Y khoa Công ty CP Dược phẩm Pharmacity) đã trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn trẻ về chủ đề phòng tránh thai an toàn. Qua cách truyền tải sinh động và hướng tiếp cận cởi mở, buổi chia sẻ không chỉ mang đến bức tranh toàn cảnh về sức khỏe sinh sản cùng những giải pháp dự phòng hiệu quả, mà còn giúp các bạn sinh viên nhận thức rõ rủi ro do lạm dụng viên tránh thai khẩn cấp.

Các khách mời cùng trò chuyện cởi mở và chia sẻ những kiến thức bổ ích

ThS-BS Nguyễn Hiền Minh phân tích các ưu - nhược từ biện pháp tránh thai

Bác sĩ Hiền Minh khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn như thuốc tránh thai hằng ngày, que cấy, dụng cụ tử cung hay bao cao su, dựa trên sức khỏe thể trạng, ưu - nhược điểm của từng phương pháp cũng như điều kiện tài chính cá nhân, và quan trọng nhất là cần tham vấn ý kiến từ chuyên gia y tế. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc chủ động phòng tránh thai với các biện pháp tránh thai hiệu quả lên đến hơn 99% như thuốc tránh thai hằng ngày, que cấy, bao cao su là chìa khóa giúp người trẻ làm chủ cơ thể, giữ vững tâm lý thoải mái và tạo dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho những dự định tương lai.

Nữ ca sĩ Emma Nhất Khanh xuất hiện trong vai trò khách mời

Không chỉ là những chia sẻ gần gũi từ khách mời có chuyên môn, chương trình còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Emma Nhất Khanh mang đến những câu chuyện như một người trong cuộc thấu hiểu những trăn trở của giới trẻ, giúp các bạn sinh viên có thêm những trải nghiệm chân thực, góc nhìn đa chiều cùng giải pháp thiết thực để dễ dàng vượt qua những rào cản tâm lý và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân. Emma cũng đồng tình với nhận định tránh thai chủ động để bảo vệ sức khỏe bản thân sẽ giúp mối quan hệ ngày càng khăng khít, thấu hiểu và bền vững hơn, bởi tình yêu chỉ thực sự thăng hoa khi cả hai cùng có trách nhiệm với tương lai của nhau. Đặc biệt, trong mối quan hệ phụ nữ cần đặt tâm thế làm chủ mọi quyết định thay vì chạy theo cảm xúc. Làm chủ quyết định chính là bước đầu tiên để người phụ nữ tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn và an toàn nhất.

Những câu hỏi tương tác từ các bạn sinh viên giúp các khách mời hiểu thêm tâm tư của những bạn trẻ

Tại hội trường ĐH Sài Gòn có đến gần 500 bạn trẻ là các sinh viên trong độ tuổi từ 18 - 22. Đây có lẽ là độ tuổi rất cần những định hướng đúng đắn, thông tin khoa học và sự đồng cảm để tự tin đưa ra những quyết định trách nhiệm cho cuộc sống cá nhân. Nhờ tiếp cận theo hướng gần gũi và cởi mở, chủ đề tưởng chừng nhạy cảm như "yêu an toàn" hay sức khỏe sinh sản đã chạm đúng tâm lý giới trẻ. Rất nhiều câu hỏi, thắc mắc thực tế đã được các bạn mạnh dạn chia sẻ để chương trình đồng hành và "gỡ rối" kịp thời. Chương trình cũng dành tặng các bạn tham gia những món quà dễ thương để khích lệ tinh thần tiếp thêm sự tự tin, giúp các bạn cởi mở hơn trong việc tiếp nhận những kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe sinh sản bản thân. Đây cũng là sứ mệnh của Thong Thả Show muốn hướng tới và đồng hành giúp các bạn sinh viên nói riêng và phụ nữ nói chung cởi mở hơn trong việc tiếp nhận kiến thức sinh sản an toàn và làm chủ những quyết định của mình.