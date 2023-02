Thông thầu tại Sở Y tế Cần Thơ: Vắng mặt theo giấy triệu tập, có bị phạt?

Cáo trạng nêu gì về ông Võ Thành Thống?

Ngày 9.5.2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 7.11.2022, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg cho thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH-ĐT để nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Võ Thành Thống.

Theo cáo trạng vụ án thông thầu tại Sở Y tế Cần Thơ, ông Võ Thành Thống (nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ) trong quá trình chỉ đạo, phê duyệt các văn bản chưa có căn cứ xác định có tác động đến cá nhân nào để làm sai khi thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán; chưa có căn cứ xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, không có căn cứ xác định ông Thống có động cơ vụ lợi.

Tài liệu điều tra đến nay chỉ có lời khai của bị can Bùi Thị Lệ Phi, Nguyễn Viết Hồng về việc Hoàng Thị Thúy Nga có nhờ ông Thống tác động để bị can Phi tạo điều kiện giúp công ty của Nga tham gia các gói thầu, nhưng Nga và ông Thống đều không thừa nhận, và không có chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất chứng minh nội dung này. Do vậy, hành vi của ông Thống chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.