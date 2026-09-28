Truy tìm người phục vụ công tác điều tra

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    Như Thảo
    Như Thảo
    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đang thụ lý điều tra vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", phát hiện ngày 31.12.2025. Qua đấu tranh, đơn vị điều tra xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nhà Bè, xã Bình Hưng và quận 7 (cũ), TP.HCM.

    Người bị hại là cháu Nguyễn Ngọc Hồng Châu (sinh ngày 29.3.2011).  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1982, là người giám hộ của cháu Châu). Cháu Châu và anh Cường cùng có địa chỉ thuê ở tại 572/5 Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TP.HCM.

    Nhưng qua xác minh, hiện cháu Nguyễn Ngọc Hồng Châu và anh Nguyễn Mạnh Cường không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

    Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) thông báo đến các đơn vị biết. Nếu phát hiện cháu Nguyễn Ngọc Hồng Châu hoặc anh Nguyễn Mạnh Cường, đề nghị các đơn vị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01 - Đội 3) theo số điện thoại 0909441840 (gặp điều tra viên Đỗ Xuân Hải) để phối hợp xử lý.

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