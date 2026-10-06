Thông tin mới nhất về gỡ khó đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều nay 6.10 về đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp, ông Lê Long, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết việc gỡ khó liên quan tới cải cách thể chế, chính sách.

Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan của bộ tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề liên quan thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, từ đó xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề xuất giải pháp gỡ khó, báo cáo bộ.

Dự thảo đang lấy ý kiến các bộ có liên quan trước khi tổng hợp trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền.

Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long trả lời tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

Các giải pháp tháo gỡ được nghiên cứu theo hướng giảm bớt những vướng mắc phát sinh do doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, như một số khoản xử phạt, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp liên quan.

"Điều này không đồng nghĩa với việc xóa các khoản thuế gốc đã phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc các nghĩa vụ thuế khác mà doanh nghiệp còn phải thực hiện theo quy định", ông Long nói.

Ông Long lưu ý, trong quá trình làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp không chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ về thuế mà còn có thể có các nghĩa vụ liên quan đến hải quan, bảo hiểm xã hội... Khi doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thì cơ quan đăng ký kinh doanh mới đủ thông tin để xem xét hồ sơ.

Ngành thuế cam kết bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp rời khỏi hoặc quay trở lại thị trường. Hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết đúng thời hạn, không đặt thêm thủ tục hoặc khoản thu ngoài quy định; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và kịp thời xử lý phản ánh có căn cứ về chậm trễ, gây phiền hà.

"Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chúng tôi khuyến nghị không tiếp tục để hồ sơ kéo dài. Doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra trạng thái mã số thuế, đối chiếu các thông báo đã nhận và liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để xác định rõ hồ sơ, nghĩa vụ còn phải hoàn thành; đặc biệt, các khoản nợ thuế thực tế đã phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cần được xử lý sớm để tránh tiếp tục phát sinh tiền chậm nộp", ông Long nhấn mạnh.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, gần đây, hàng loạt doanh nghiệp ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế (03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06) sốt sắng muốn xử lý các nghĩa vụ để hoàn tất giải thể sau nhiều năm không còn hoạt động.

Khó khăn nổi cộm là các chi phí liên quan quá lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng, gồm: lệ phí môn bài; phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; lãi chậm nộp cộng dồn; phí dịch vụ để hoàn thành việc nộp lại báo cáo tài chính, tờ khai thuế thiếu...

Đáng chú ý, có doanh nghiệp phản ánh đã đóng mã số thuế, hoàn thành các nghĩa vụ thuế nhưng vẫn chưa thể hoàn tất giải thể do vướng mắc trong đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.