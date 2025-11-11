Thông tin mới nhất về 'siết' khí thải xe ô tô

Chiều 11.11, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lộ trình áp dụng các quy chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông cần được xem xét đồng bộ giữa ô tô sản xuất mới, nhập khẩu mới và xe đang lưu hành ẢNH: MINH KHÔI

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng lộ trình nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện chất lượng môi trường sống.

Bộ này đề xuất, xe ô tô sản xuất trước năm 1999, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 1999 - 2016, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1.1.2026; riêng Hà Nội và TP.HCM thì áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1.1.2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 4 từ ngày 1.1.2026; áp dụng mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1.1.2032; riêng Hà Nội và TP.HCM thì áp dụng mức 5 từ ngày 1.1.2028.

Từ ngày 1.1.2029, tất cả xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng từ mức 2 trở lên.

Đáng chú ý, những kiểu loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước thời điểm 1.1.2022 cho đến thời điểm hết hiệu lực sẽ được áp dụng mức khí thải như xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2021 (mức 3).

Đánh giá thận trọng việc áp dụng mức 4 và mức 5

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, việc áp dụng mức 4 đối với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2021 tại Hà Nội và TP.HCM là vấn đề đáng lưu ý. Lý do, gần 16% trong số này không đạt chuẩn, chủ yếu là xe tải và xe đầu kéo phục vụ vận tải hàng hóa.

Theo ông Tuấn, nếu siết quy chuẩn khí thải đồng loạt trên toàn địa bàn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận tải và logistics, đặc biệt tại TP.HCM - nơi có hệ thống cảng và trung tâm luân chuyển hàng hóa lớn.

Đại diện Bộ Tư pháp đề nghị đánh giá thận trọng tác động của việc áp dụng mức 4 và mức 5 tại Hà Nội và TP.HCM, nhất là trong bối cảnh quy mô đô thị đã mở rộng và cơ cấu kinh tế - xã hội phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lộ trình áp dụng các quy chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông cần được xem xét một cách thống nhất, đồng bộ giữa ô tô sản xuất mới, nhập khẩu mới và xe đang lưu hành; tránh tình trạng xe nhập khẩu buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn cao, trong khi phương tiện trong nước vẫn áp dụng mức thấp hơn, gây thiếu công bằng, ảnh hưởng đến thị trường.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá toàn diện tác động của chính sách việc hạn chế hay cấm phương tiện, xác định rõ số lượng tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để không gây xáo trộn, thiệt thòi cho người dân và doanh nghiệp.

Các biện pháp này có thể bao gồm hỗ trợ cải tiến, nâng cấp thiết bị trên phương tiện, chính sách đổi xe cũ sang xe mới, điều chỉnh phí, giá dịch vụ vận tải công cộng, cung ứng các loại nhiên liệu mới…