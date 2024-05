Thông tin mới nhất vụ 19 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM nhập viện trong đêm

Ông Tuân cho biết vào lúc 21 giờ 30 đến 2 giờ 30 ngày 8.5.2023, Trạm Y tế Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã tiếp nhận 20 trường hợp sinh viên có các triệu chứng: mệt, đau bụng, nôn ói, đi tiêu lỏng.

Theo thông tin ban đầu, các sinh viên cho biết có ăn uống tại một căn tin khu B của ký túc xá. Trạm y tế đã thực hiện khám và chuyển các sinh viên đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nhập viện cấp cứu.

Có 19 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM nhập viện trong đêm D.T

Tất cả sinh viên được nhập viện theo dõi và làm các xét nghiệm kiểm tra, theo dõi trong đêm, đến sáng nay 9.5 tất cả sinh viên sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trung tâm đã cho dừng hoạt động căn tin, giữ nguyên hiện trạng, yêu cầu chủ cơ sở làm tường trình và lập biên bản sự việc.

Trung tâm cũng đã gửi báo cáo đến Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, Đội 2 Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Trung tâm Y tế TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để thực hiện kiểm tra và lấy mẫu tại cơ sở theo địa bàn quản lý. Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức đã tiến hành xác minh và kiểm tra tại trụ sở của công ty có địa điểm kinh doanh ăn uống tại KTX (công ty này có nhiều điểm bán đồ ăn, một trong số đó là ở KTX ĐHQG TP.HCM). Đồng thời kiểm tra tại khu căn tin của tòa nhà B4, nơi nghi ngờ sinh viên sử dụng dịch vụ ăn uống bị ngộ độc thực phẩm.

Về cơ sở kinh doanh dịch vụ có địa điểm kinh doanh tại TP.Thủ Đức, TP.HCM có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND TP.HCM cấp. Công ty không trực tiếp nấu ăn tại ký túc xá mà chỉ phân phối thức ăn.

Cũng theo ông Tuân, trong những ngày gần đây, khi thời tiết nắng nóng và tiếp nhận các thông tin đăng trên các phương tiện truyền thông về ngộ độc thực phẩm, Trung tâm quản lý ký túc xá đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các căn tin phục vụ ăn uống cho sinh viên. Bên cạnh đó, còn kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, kiểm tra vệ sinh môi trường khu vực chế biến, địa điểm phục vụ ăn uống cho sinh viên nội trú; thiết kế các nội dung tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cách nhận biết thực phẩm an toàn; tăng cường tập luyện thể dục, thể thao… nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động trong việc ăn uống, rèn luyện sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Ông Tuân cũng khuyến cáo sinh viên không nên sử dụng dịch vụ bên ngoài không rõ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe.