Thông tin mới về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

Reuters ngày 13.12 dẫn thông cáo chung của FBI và DHS cho rằng "dường như nhiều trường hợp chứng kiến và báo cáo thực ra là các máy bay có người lái, hoạt động hợp pháp và chưa có trường hợp nào ghi nhận UAV đi vào không phận cấm".

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho hay các cơ quan liên bang đang điều tra vụ việc với sự hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Ông cho biết hầu hết các vụ việc đều liên quan máy bay hoạt động hợp pháp. "Mặc dù không có hoạt động ác ý nào xảy ra được ghi nhận, các vụ việc được báo cáo ở đó đã thể hiện khoảng trống về thẩm quyền", theo ông Kirby. Phát ngôn viên này nhắc lại lời kêu gọi của Nhà Trắng để quốc hội thông qua luật về mở rộng thẩm quyền của các cơ quan chức năng nhằm xác định và đối phó UAV đe dọa các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby tại cuộc họp báo ngày 12.12 ẢNH: AFP

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo họ bắt đầu nhận được báo cáo về hoạt động của UAV gần hạt Morris (New Jersey) vào ngày 18.11. Lầu Năm Góc cho biết đánh giá ban đầu cho thấy các UAV không phải từ một quốc gia khác và quân đội đã không bắn hạ vì chúng không gây ra mối đe dọa cho các cơ sở quân sự. Ngày 11.12, các thượng nghị sĩ đại diện cho các bang New Jersey và New York gửi thư cho người đứng đầu FBI, DHS và FAA đề nghị cho biết về cách các cơ quan này xử lý các vụ việc trên.