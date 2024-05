Thông tin mới vụ nam thanh niên cầm gậy sắt xông vào trụ sở công an phường

Chiều 31.5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc nam thanh niên cầm gậy sắt xông vào trụ sở công an phường. Danh tính nam thanh niên trên được xác định là Đào Đức Cường (35 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa).



Đào Đức Cường (cởi trần) bị công an bao vây và khống chế CẮT TỪ CLIP

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17 giờ ngày 30.5, sau khi uống rượu say, Cường đã cầm gậy sắt dài khoảng 50 cm vừa đi vào trụ sở Công an P.Phú Sơn vừa la hét. Khi đến trước dãy nhà làm việc, Cường dùng gậy đập vỡ nhiều cửa kính và ném kính vào người một cán bộ công an. Rất may cán bộ công an không bị thương.



Thấy Cường có hành vi manh động, một số cán bộ Công an P.Phú Sơn đã bao vây, khống chế Cường và bàn giao cho Công an TP.Thanh Hóa điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu, Công an TP.Thanh Hóa xác định, trước khi đến trụ sở Công an P.Phú Sơn gây rối, Cường đã dùng gạch ném vào xe ô tô của một người dân ở P.Phú Sơn làm vỡ kính chắn gió xa ô tô.

Công an TP.Thanh Hóa cũng xác định thời điểm xông vào trụ sở Công an P.Phú Sơn, Đào Đức Cường âm tính với chất ma túy, nhưng đã uống rượu say và mất kiểm soát.

Cường từng có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và 1 lần bị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an TP.Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự Cường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.