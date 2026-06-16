Thông tin thêm về vụ 2 người bị hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô 160.000

3 bảo vệ bị đưa về trụ sở công an điều tra

Liên quan vụ việc 2 người bị hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô 160.000 đồng ở chung cư New Horizon (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội), ngày 16.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Ban quản trị (BQT) chung cư New Horizon, cho biết vụ việc xảy ra vào 0 giờ 10 - 0 giờ 40 ngày 15.6.

Khu vực hầm xảy ra sự việc ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ông Quân, ngay khi nhận được thông tin, BQT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó, BQT phát hiện một người bị thương nằm dưới đất cạnh barie lối ra hầm ô tô, một người khác cũng bị hành hung nhưng đã chạy được lên phía trên.

Sau đó, BQT và tổ dân phố đã báo Công an P.Vĩnh Tuy, lực lượng 113 và xe cấp cứu 115 tới hiện trường. Khi công an đến, lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường và kiểm tra lại camera tại khu vực đường nội bộ do ban quản lý của BQT quản lý.

Qua đó, ghi nhận hình ảnh một người chạy lên phía trên (anh H. - PV) nhưng vẫn tiếp tục bị đánh, tương tự nội dung trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Khu vực anh H. bị đối tượng đuổi theo tấn công ẢNH: ĐÌNH HUY

"BQT và ban quản lý tòa nhà đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan công an làm rõ toàn bộ vụ việc. 2 nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện", ông Quân nói và cho hay đã có 3 bảo vệ bị đưa về trụ sở Công an P.Vĩnh Tuy để phục vụ công tác điều tra.

Ông Quân cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, BQT chung cư New Horizon cũng đã trao đổi sơ bộ với nhân viên bảo vệ. Qua đó, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do bất đồng liên quan đến phí gửi ô tô dưới hầm. Sau đó, nhân viên này gọi thêm người xuống giải quyết. Trong quá trình lời qua tiếng lại, phía bảo vệ trông giữ ô tô không kiềm chế được nên đã xảy ra hành vi đánh người.

Vị đại diện BQT chung cư cũng thông tin, hệ thống camera tại hầm gửi xe do một đơn vị khác quản lý. Do đó, BQT không thể trực tiếp kiểm tra và chưa nắm đầy đủ diễn biến các sự việc dưới hầm.

Ông Quân cũng cho hay, tòa nhà New Horizon có 2 ban quản lý thuê 2 đội bảo vệ riêng biệt. Cụ thể, một ban quản lý do cư dân/BQT thuê về, chỉ quản lý về an ninh toàn phần căn hộ và đường nội bộ trong dự án.

Một ban quản lý do Công ty cổ phần Xây dựng kỹ thuật Việt Nam (chủ đầu tư) thuê về chuyên quản lý 2 tầng hầm gửi xe (xe máy và ô tô). Ông Quân cho rằng, phần diện tích gửi xe 2 bánh ở hầm này đúng ra chủ đầu tư phải bàn giao cho cư dân nhưng vẫn đang bị chiếm giữ sử dụng.

Phí gửi ô tô, xe máy được niêm yết tại hầm chung cư

Cũng theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 16.6, tại khu vực tầng hầm xảy ra vụ xô xát, bảng phí gửi ô tô được đặt công khai ở lối ra. Mức phí từ 6 - 8 giờ là 20.000 đồng/xe/lượt; từ 8 - 24 giờ là 10.000 đồng/xe/tiếng.

Bảng giá gửi xe niêm yết ở hầm chung cư ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, theo trình báo của anh T.M.H (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), tối 14.6, anh cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D lái ô tô chở gia đình anh H. vào gửi xe ở hầm chung cư này.

Đến khi ra về, anh D. được báo tiền gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, tài xế đề nghị lấy biên lai và mâu thuẫn xuất phát từ thời điểm này. Sau đó, tài xế và anh H. có lời qua tiếng lại với một số người được cho là nhân viên bảo vệ hầm chung cư.

Quá trình này, anh H. dùng điện thoại quay lại và bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại iPhone 14 Promax. Ngay sau đó, người mặc áo đen này tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D.

Lối vào hầm chung cư xảy ra sự việc ẢNH: ĐÌNH HUY

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra ngoài khu vực nội khu chung cư, hô hoán người dân.

Rạng sáng 15.6, anh H. đã ra Công an P.Vĩnh Tuy trình báo vụ việc, đề nghị được đưa đi giám định thương tích.

Theo anh H., quá trình xô xát, anh bị chấn thương phần mềm, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu. Còn tài xế D. bị gãy ngón tay, vùng đầu cũng bị khâu nhiều mũi. Ngoài ra, cả hai người còn bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.

Một lãnh đạo Công an P.Vĩnh Tuy cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời 7 - 8 người liên quan lên làm việc, lấy lý lịch để phục vụ quá trình điều tra.