Thống tướng Myanmar lên tiếng sau khi phe nổi dậy tuyên bố chiếm căn cứ quan trọng

Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), một phần trong liên minh hùng mạnh gồm những nhóm vũ trang dân tộc ở Myanmar chống chính quyền quân sự nước này, tuyên bố đã tràn vào trụ sở Bộ Tư lệnh Đông Bắc của quân đội ở thị trấn Lashio thuộc đông bắc Myanmar vào cuối tuần trước, theo mạng truyền hình Al Jazeera.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing Reuters

Trong bình luận được đăng trên tờ Global New Light of Myanmar hôm nay 6.8, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing không trực tiếp đề cập đến tình hình ở Lashio nhưng chỉ ra rằng ở bang Shan thuộc miền bắc Myanmar, "lực lượng an ninh đã rút lui" vì lý do an ninh và vì lo ngại về sự an toàn của người dân sống ở đó.

Thống tướng Min Aung Hlaing cáo buộc các lực lượng nổi dậy lạm dụng, tấn công dân thường và bệnh viện quân y, và câu kết với "những kẻ tay sai trong và ngoài nước" để làm suy yếu tinh thần của người dân. Ông cho rằng vũ khí của lực lượng nổi dậy, trong đó có cả máy bay không người lái, cũng đang trở nên tinh vi hơn.

Lashio nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 110 km về phía nam và là mục tiêu của MNDAA kể từ khi triển khai giai đoạn thứ hai của Chiến dịch 1027 vào đầu tháng 7.

MNDAA lúc đầu tuyên bố chiếm được Bộ tư lệnh Đông Bắc và Lashio vào ngày 25.7, nhưng quân đội Myanmar vẫn tiếp tục chiến đấu. Đến ngày 2.8, MNDAA tuyên bố họ đã chiếm được hoàn toàn trụ sở Bộ tư lệnh Đông Bắc và đánh bại các đơn vị quân đội còn lại trong thành phố.

Sau đó, thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của hội đồng quân sự cầm quyền Myanmar, ngày 5.8 cho hay họ đã mất liên lạc với các chỉ huy của trụ sở Bộ tư lệnh Đông Bắc, không đề cập tuyên bố chiếm được căn cứ của MNDAA.