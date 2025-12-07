Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thông xe đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
07/12/2025 21:01 GMT+7

Xe cộ được phép lưu thông qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, sau 5 ngày lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tối 7.12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết sau 5 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng đã khai thông toàn bộ các điểm sạt lở và cây rừng ngã đổ trên đèo Gia Bắc, đoạn từ Km40 đến Km60 quốc lộ 28. Từ 17 giờ cùng ngày, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại qua đèo này.

Xe cộ được lưu thông qua đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở - Ảnh 1.

Từ 17 giờ ngày 7.12 xe cộ có thể lưu thông qua đèo Gia Bắc

ẢNH: CTV

Nhờ 3 ngày qua thời tiết nắng ráo nên tiến độ giải phóng hiện trường các điểm sạt lở được đẩy nhanh, để xe cộ có thể lưu thông. Tuy nhiên, tại những điểm sạt lở lớn, trước mắt xe được lưu thông trên một làn đường, do đó các loại xe tải hạng nặng, xe đầu kéo, container và xe khách hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn.

Xe cộ được lưu thông qua đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở - Ảnh 2.

Phải mất ít nhất 1 tuần để tiếp tục khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc

ẢNH: CTV

Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết thêm, phải mất ít nhất 1 tuần để tiếp tục khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở thì xe cộ mới có thể lưu thông bình thường qua đèo Gia Bắc.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 9 đến đầu tháng 12.2025, đèo Gia Bắc nhiều lần bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Nghiêm trọng nhất do mưa lớn kéo dài nên ngày 3 đến sáng 4.12, trên đèo Gia Bắc xuất hiện 20 điểm sạt lở, khiến khoảng 100 người với hơn 20 xe ô tô các loại mắc kẹt giữa đèo. Một ngày sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được đoàn xe mắc kẹt rời đèo Gia Bắc xuống xã Bắc Bình ra quốc lộ 1 an toàn.

Tin liên quan

Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên QL28 ách tắc

Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên QL28 ách tắc

Đèo Gia Bắc trên QL28, nối Phan Thiết - Di Linh (Lâm Đồng), lại sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền địa phương đang xử lý khẩn cấp.

Khám phá thêm chủ đề

đèo Gia Bắc Sạt lở Lâm Đồng ách tắc giao thông Quốc lộ 28
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận