Thông xe đèo Gia Bắc sau 5 ngày tê liệt do sạt lở

Tối 7.12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết sau 5 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng đã khai thông toàn bộ các điểm sạt lở và cây rừng ngã đổ trên đèo Gia Bắc, đoạn từ Km40 đến Km60 quốc lộ 28. Từ 17 giờ cùng ngày, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại qua đèo này.

Từ 17 giờ ngày 7.12 xe cộ có thể lưu thông qua đèo Gia Bắc ẢNH: CTV

Nhờ 3 ngày qua thời tiết nắng ráo nên tiến độ giải phóng hiện trường các điểm sạt lở được đẩy nhanh, để xe cộ có thể lưu thông. Tuy nhiên, tại những điểm sạt lở lớn, trước mắt xe được lưu thông trên một làn đường, do đó các loại xe tải hạng nặng, xe đầu kéo, container và xe khách hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn.

Phải mất ít nhất 1 tuần để tiếp tục khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc ẢNH: CTV

Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết thêm, phải mất ít nhất 1 tuần để tiếp tục khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở thì xe cộ mới có thể lưu thông bình thường qua đèo Gia Bắc.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 9 đến đầu tháng 12.2025, đèo Gia Bắc nhiều lần bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Nghiêm trọng nhất do mưa lớn kéo dài nên ngày 3 đến sáng 4.12, trên đèo Gia Bắc xuất hiện 20 điểm sạt lở, khiến khoảng 100 người với hơn 20 xe ô tô các loại mắc kẹt giữa đèo. Một ngày sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được đoàn xe mắc kẹt rời đèo Gia Bắc xuống xã Bắc Bình ra quốc lộ 1 an toàn.