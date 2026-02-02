Thông xe hầm chui lớn nhất nút giao An Phú, giảm 80% kẹt xe khu Đông TP.HCM



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông cho biết: Dự án nút giao An Phú có ý nghĩa chiến lược đối với cửa ngõ phía Đông thành phố. Công trình được đầu tư theo quy mô nút giao gồm 3 tầng.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cắt băng thông xe hầm chui HC1-02, nút giao An Phú

Cụ thể, tại khu vực giao cắt giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, tầng hầm xây dựng hầm chui hai chiều kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ, kéo dài qua nút Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Tầng trên xây dựng hai cầu vượt, gồm một cầu vượt dạng chữ Y kết nối Mai Chí Thọ và Lương Định Của với cao tốc, cùng một cầu vượt rẽ phải từ cao tốc vào Mai Chí Thọ. Tầng mặt đất bố trí tiểu đảo trung tâm và tháp biểu tượng theo phương án kiến trúc được phê duyệt, đồng thời xây dựng ba đơn nguyên cầu Bà Dạt giữa hai cầu hiện hữu.

Tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, dự án xây dựng hai cầu vượt ở tầng kết nối hai tuyến đường theo cả hai hướng, cùng hai đơn nguyên cầu Giồng Ông Tố trong phạm vi giữa hai cầu hiện hữu.

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao. Công trình có chiều dài 760m, gồm 4 làn xe chạy 2 chiều, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, theo hướng hầm vượt sông Sài Gòn, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực thông hành.

Hầm chui nút giao An Phú được thông xe góp phần giải quyết bài toán ùn ứ cửa ngõ phía Đông TP, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2026

Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30.6.2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31.12.2025.

Khi hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 và cầu vượt N2, tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%.