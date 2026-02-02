Thông xe hầm chui lớn nhất nút giao An Phú, giảm 80% kẹt xe khu Đông TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông cho biết: Dự án nút giao An Phú có ý nghĩa chiến lược đối với cửa ngõ phía Đông thành phố. Công trình được đầu tư theo quy mô nút giao gồm 3 tầng.
Cụ thể, tại khu vực giao cắt giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, tầng hầm xây dựng hầm chui hai chiều kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ, kéo dài qua nút Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Tầng trên xây dựng hai cầu vượt, gồm một cầu vượt dạng chữ Y kết nối Mai Chí Thọ và Lương Định Của với cao tốc, cùng một cầu vượt rẽ phải từ cao tốc vào Mai Chí Thọ. Tầng mặt đất bố trí tiểu đảo trung tâm và tháp biểu tượng theo phương án kiến trúc được phê duyệt, đồng thời xây dựng ba đơn nguyên cầu Bà Dạt giữa hai cầu hiện hữu.
Tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, dự án xây dựng hai cầu vượt ở tầng kết nối hai tuyến đường theo cả hai hướng, cùng hai đơn nguyên cầu Giồng Ông Tố trong phạm vi giữa hai cầu hiện hữu.
Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao. Công trình có chiều dài 760m, gồm 4 làn xe chạy 2 chiều, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, theo hướng hầm vượt sông Sài Gòn, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực thông hành.
Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30.6.2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31.12.2025.
Khi hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 và cầu vượt N2, tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%.
"Việc hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục này trước Tết Nguyên đán 2026 mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng vận tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Ban Giao thông cam kết sẽ tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công các hạng mục còn lại của dự án nút giao An Phú, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo thành phố" - ông Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành vào 30.4; các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành vào ngày 30.6. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10, với điều kiện được bàn giao mặt bằng diện tích hơn 22.000 m² trên đường Lương Định Của trong quý 1 năm nay.
Cấm xe thô sơ, người đi bộ, xe tải lưu thông theo giờ
Từ 2.2, các loại phương tiện lưu thông qua hầm như sau:
Xe tải nhẹ (xe tải ≤2,5T) không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày.
Xe tải nặng (xe tải >2,5T) không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
Xe ô tô khách có giường nằm không được phép lưu thông vào hầm chui từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
Cấm xe sơ mi rơ moóc, xe rơ moóc, máy kéo, xe chuyên dùng, xe mô tô, xe thô sơ, người đi bộ, lưu thông vào hầm chui.
Ngoài ra cấm xe thô sơ, xe máy, người đi bộ.
