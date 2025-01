Thông xe tạm cầu Đống Cao trong dự án hơn 5.000 tỉ ở Nam Định ngày 15.1

Theo đó, tỉnh Nam Định đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đưa hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao vào khai thác tạm từ 15.1 đến ngày bàn giao khai thác chính thức.

Hình ảnh cầu Đống Cao khi sắp hoàn thành ẢNH: ĐÌNH HUY

Việc cầu Đống Cao được đưa vào khai thác tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng kịp thời dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tỉnh Nam Định yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chỉ đạo nhà thầu, các đơn vị liên quan phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện khai thác tạm hạng mục công trình; theo dõi, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông để phù hợp với thực tế.

Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo Công an H.Nghĩa Hưng, Công an H.Ý Yên phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở GTVT bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông khu vực cầu Đống Cao và trên toàn tuyến DT.490.

Sở GTVT theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện đưa đường dẫn và cầu Đống Cao vào khai thác tạm; chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp lực lượng công an, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng giao thông.

Những chuyến phà sẽ vẫn hoạt động trong thời gian cầu thông xe tạm ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Nam Định cho biết, trong thời điểm cầu thông xe tạm, phà Đống Cao đồng thời vẫn hoạt động để đề phòng trục trặc.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2 được khởi công tháng 4.2022, nối 2 huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, có tổng chiều dài 46 km, tổng mức đầu tư 5.326,5 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Tuyến đường trọng điểm của tỉnh Nam Định có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ (H.Ý Yên), điểm cuối tại trạm đèn biển Lạch Giang (H.Nghĩa Hưng). Dự án gồm 2 phân đoạn: đoạn từ nút giao Cao Bồ đến cầu Thịnh Long dài 36,4 km và đoạn từ cầu Thịnh Long đến khu công nghiệp Rạng Đông dài 9,6 km. Cầu Đống Cao vượt sông Đào là hạng mục thuộc đoạn từ nút giao Cao Bồ đến cầu Thịnh Long, thay cho phà Đống Cao cũ. Cầu có chiều dài 761,8 m, rộng 12 m, gồm 16 trụ, 2 mố, 17 nhịp.

Tỉnh Nam Định kỳ vọng cầu Đống Cao và tuyến đường kể trên sẽ thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương.