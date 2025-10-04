Thông xe tuyến đường kết nối CaraWorld đến sân bay quốc tế Cam Ranh

Chủ đầu tư dự án CaraWorld và đơn vị thi công cắt băng khánh thành đường Ngọc Trai

Tuyến đường Ngọc Trai dài gần 1km, được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp III, với tốc độ thiết kế 60km/h và lộ giới 30,5m. Mặt đường rộng rãi, gồm hai làn xe, dải phân cách và vỉa hè thông thoáng, giúp giao thông lưu thông thuận tiện.

Ông Nguyễn Lê Trí - Giám đốc Quản lý xây dựng, đại diện chủ đầu tư KN Cam Ranh chia sẻ: “Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường giúp cư dân Sông Town và du khách đến CaraWorld chỉ mất khoảng 3 phút để di chuyển ra sân bay quốc tế Cam Ranh. Đây là một trong những trục kết nối quan trọng, rút ngắn thời gian và nâng cao trải nghiệm sống cho cộng đồng tại khu đô thị.”

Không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, công trình còn cho thấy sự đầu tư bài bản về hạ tầng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời, trụ đèn cao 10m, vỉa hè được lát đá granite tự nhiên. Mỗi chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, hướng đến độ bền lâu dài và thẩm mỹ đô thị.

Cảnh quan cũng được chú trọng với hàng cây cọ dầu, thảm cỏ và cây bụi bố trí hài hòa. Tuyến đường mang lại không gian xanh mát, thân thiện, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại cho khu vực phía Bắc Bãi Dài - nơi CaraWorld đang từng bước hình thành điểm đến đô thị - du lịch - giải trí hàng đầu Việt Nam.

Hạ tầng dẫn lối cho đà tăng trưởng của Sông Town

Tuyến đường Ngọc Trai là một phần trong định hướng phát triển hạ tầng của chủ đầu tư KN Cam Ranh tại siêu đô thị CaraWorld. Với cách tiếp cận ưu tiên đầu tư vào hệ thống giao thông và tiện ích, chủ đầu tư tạo nền tảng vững chắc cho các phân khu như Sông Town phát triển ổn định, thu hút cư dân và giới đầu tư.

Tuyến đường Ngọc Trai – trục kết nối chiến lược từ CaraWorld ra cầu Long Hồ và sân bay quốc tế Cam Ranh

Không lâu trước đó, chủ đầu tư cũng đã đón nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cảng bến khách quốc tế KN Cam Ranh, tạo thành bộ đôi hạ tầng chiến lược: đường hàng không và đường biển. Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn, đón đầu dòng dịch chuyển đầu tư và du lịch vào khu vực Nam Trung Bộ.

Những công trình như đường Ngọc Trai không chỉ phục vụ đời sống cư dân, mà còn góp phần gia tăng tiềm năng khai thác thương mại, nghỉ dưỡng và kinh doanh dịch vụ trong toàn khu đô thị. Trong bối cảnh Bãi Dài đang nổi lên như một vùng phát triển du lịch trọng điểm, các hạ tầng kết nối như thế này đóng vai trò tạo lực đẩy mạnh mẽ.

Việc thông xe tuyến đường Ngọc Trai còn là lát cắt thể hiện tư duy phát triển đô thị mới gắn với hạ tầng hiện đại, kết nối giao thông và không gian sống. Trong Hội thảo “Đô thị biển liền kề sân bay - Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, đã chia sẻ: “Nơi nào có sân bay quốc tế hiện đại, nơi đó có cơ hội hình thành cực tăng trưởng mới. Những đường băng hôm nay không chỉ dành cho các chuyến bay, mà còn dành cho những khát vọng phát triển của đất nước. Việt Nam hoàn toàn có thể khát vọng về một Cam Ranh - biểu tượng mới của đô thị sân bay hướng biển, mang bản sắc Việt và tầm vóc quốc tế. Nơi biển trời và khát vọng dân tộc gặp nhau, không có lực cản nào ngăn nổi đà bứt phá nếu có tầm nhìn và quyết sách đúng đắn.”

Vị trí lý tưởng giúp cư dân Sông Town kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ trong 3 phút di chuyển

Với vị trí liền kề sân bay quốc tế, hạ tầng liên tục được đầu tư và quy hoạch đồng bộ, CaraWorld đang từng bước hiện thực hóa khát vọng ấy. Theo đó, sự kiện khánh thành tuyến đường Ngọc Trai là một bước đi cụ thể, thể hiện rõ cam kết phát triển đô thị sân bay bền vững mà KN Cam Ranh đang theo đuổi, không riêng với CaraWorld mà còn với Khánh Hòa - vùng kinh tế du lịch trọng điểm của Việt Nam.