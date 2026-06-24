Th.S-Bác sĩ Thanh Tuyền khởi xướng dự án cộng đồng ‘Sẹo thẩm mỹ 0 đồng’

Th.S-Bác sĩ Thanh Tuyền với hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu thẩm mỹ uy tín của người Việt

Trong khoảng thời gian triển khai dự án, điều mà thôi thúc Bác sĩ Tuyền nhiều nhất có lẽ là những kỷ niệm khi còn bác sĩ thực tập. Nữ bác sĩ tâm sự: "Từ cuối 2008-2011, nỗi ám ảnh lớn nhất của mình là những ca ghép vạt da để cứu chức năng vận động cho các bệnh nhân bị sẹo bỏng gây co rút. Gần như tất cả các loại sẹo trên cùng một cơ thể: sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo lõm, sẹo đỏ, sẹo thâm, sẹo co kéo… thậm chí có những vùng da xuất hiện các đốm trắng, loang màu rất phức tạp. Sau khi ghép các vạt da để phục hồi chức năng cho những vùng da bị co rút, gần như sẽ còn những vết sẹo chằng chịt.



Thạc sĩ-bác sĩ Thanh Tuyền: người sáng lập dự án “Sẹo thẩm mỹ 0 đồng” tài trợ tổng 100 suất điều trị sẹo

Và lúc này đây mới là sự vào cuộc của phẫu thuật thẩm mỹ để có thể tái tạo, sắp xếp lại những vết sẹo chưa đẹp thành những vết sẹo đẹp hơn. Bởi vì ở giai đoạn đầu sau tai nạn, mục tiêu của các bác sĩ luôn là điều trị cứu thương, làm lành vết thương và phục hồi chức năng. Đó mới là ưu tiên hàng đầu, hơn cả thẩm mỹ. Mình vẫn hay nói vui rằng: Phải khỏe, phải ổn trước rồi mới đẹp chứ? Và rồi sau đó một năm, hai năm, thậm chí vài năm, khi sức khỏe đã ổn định, khi mọi thứ đã lành lặn, thì lúc đó mới đến câu chuyện thẩm mỹ, sắp xếp lại những vết sẹo để chúng đẹp hơn thôi".

Không riêng gì những vết hằn của sẹo do bỏng, đâu đó sẽ có những vết sẹo khác ảnh hưởng đến mặt tinh thần, diện mạo cản trở sự tin ti và ước mơ của nhiều bạn "đang sẹo" ngoài kia. Niềm hứng khởi trong dự án "Sẹo thẩm mỹ 0Đ" lần này là một giá trị nhân văn rất đẹp, cũng như tâm huyết cao cả của Bác sĩ Tuyền và toàn thể ekip như khi vào trận dự án Thẩm mỹ Mũi ngày trước.

Ekip chuyên môn dự án và cũng là bác sĩ trực tiếp chẩn đoán và điều trị

Với giá trị cốt lõi trong dự án này, điều quan trọng nhất là phải chẩn đoán đúng ngay từ đầu để có thể xây dựng một phác đồ điều trị chuẩn, phối hợp liệu trình chuẩn y khoa giữa phẫu thuật thẩm mỹ, công nghệ cao và cả những liệu pháp không cần phẫu thuật nếu có thể.

Bác sĩ Tuyền cho biết về chuyên môn: "Nếu là những trường hợp sẹo xấu cần phải cắt bỏ, mình sẽ thực hiện các kỹ thuật làm giảm lực căng tại vùng sẹo như Z-Plasty, W-Plasty, V-Y Flap... hoặc áp dụng các nguyên lý khâu sẹo đẹp theo trường phái của John Bostwick, Mark Codner hay Foad Nahai. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được dán lụa tơ tằm trong khoảng 10 ngày đầu, sau đó tiếp tục sử dụng miếng dán Silicon chuyên khoa từ 6-12 tuần để hỗ trợ quá trình lành sẹo.

Sau khoảng một tháng, đó sẽ là sự vào cuộc của chuyên khoa Da liễu thẩm mỹ với nhiều phương pháp phối hợp như tiêm điều trị, laser, máy công nghệ cao, tiêm tế bào gốc, áp lạnh Nitơ hoặc xạ trị liều thấp đối với những trường hợp sẹo lồi, sẹo phì đại".

Các loại sẹo thường gặp để chọn và điều trị cho chiến dịch

Giờ đây, với 100 suất "Sẹo thẩm mỹ 0 đồng", dự án mong muốn cải thiện được những vết sẹo đẹp hơn với thông điệp dù sẹo bao lâu hay khó như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta tìm đến sự chẩn đoán và điều trị đúng ngay từ đầu thì vết sẹo ấy sẽ trở nên đẹp nhất.

"Mình dùng từ "cải thiện" nhé các bạn! Bởi vì sẹo thì không thể xóa sạch hoàn toàn được. Cải thiện được khoảng 80%, các em tự tin hơn, vui vẻ hơn với chính mình là mình mừng lắm rồi. Trong tầm tay mình làm được gì cho các bạn thì mình sẽ làm. May mắn là tại Trung Tâm Phòng Khám của mình có sự phối hợp của 2 chuyên khoa. Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ do mình phụ trách và Phòng khám chuyên khoa Da liễu thẩm mỹ do BSCKI Trương Đăng Quang phụ trách sẽ phối hợp nhịp nhàng với nhau để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng trường hợp sẹo", bác sĩ Tuyền chia sẻ.

Từ khi bước chân vào giảng đường Trường đại học Y dược TP.HCM năm 1988 đến năm 2026, ThS-Bác sĩ Thanh Tuyền (Trần Thị Thanh Tuyền) đã có gần bốn thập kỷ gắn bó với ngành y - thẩm mỹ, không ngừng học tập, tu nghiệp và cống hiến. Từng học tập tại Trường đại học Y dược TP.HCM, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tạo hình tại Trường đại học Y Hà Nội.

Thông tin đăng ký chiến dịch: Liên hệ trực tiếp vào hotline hoặc Phòng khám Thẩm mỹ và da liễu Thanh Tuyền (thuộc Công Ty TNHH Thanh Tuyền Signature) ThS-BS Thanh Tuyền

Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ phòng khám: 44 Huỳnh Tịnh Của, P.Xuân Hòa, TP.HCM

Hotline miễn phí: 1900 0306

Website: https://thammythanhtuyen.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@thammythanhtuyen



