ThS-BS Châu Ngọc Tố Trinh chia sẻ ứng dụng laser trẻ hóa da tại IMCAS Asia 2026

Các báo cáo được xây dựng từ kết quả và kinh nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân Việt Nam và châu Á, tập trung vào ứng dụng laser, các thiết bị năng lượng và chiến lược điều trị cá thể hóa.

Trong chuỗi hoạt động học thuật này, tại Hội nghị Quốc tế IMCAS Asia 2026 - một trong những hội nghị khoa học uy tín của khu vực châu Á về da liễu, phẫu thuật tạo hình và y học thẩm mỹ – diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), bác sĩ Trinh đã chia sẻ về ứng dụng phác đồ laser đa tầng trong trẻ hóa da, điều trị chùng nhão vùng cổ và tạo đường viền hàm trên làn da châu Á.

Bác sĩ Trinh tại Hội nghị Quốc tế IMCAS Asia 2026

Theo bác sĩ Trinh, sự phát triển của laser, các thiết bị năng lượng và y học tái tạo đang mở ra nhiều lựa chọn trong điều trị và trẻ hóa da. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn dựa trên việc lựa chọn đúng chỉ định, xây dựng phác đồ phù hợp với từng bệnh nhân và ứng dụng các bằng chứng khoa học vào thực hành lâm sàng.



"Điều tôi mong muốn chia sẻ tại các hội nghị không chỉ là công nghệ mới mà còn là những dữ liệu và kinh nghiệm lâm sàng được tích lũy trong quá trình điều trị bệnh nhân Việt Nam và châu Á. Những thông tin này góp phần làm rõ hơn hiệu quả, tính an toàn và khả năng ứng dụng của các phương pháp điều trị trong thực hành hằng ngày", bác sĩ Trinh cho biết.

Bác sĩ Trinh tại Hội nghị Quốc tế IMCAS Asia 2026

Xu hướng điều trị cá thể hóa

Theo bác sĩ Trinh, phần lớn các bằng chứng khoa học về laser và trẻ hóa da hiện nay được xây dựng từ các nghiên cứu trên bệnh nhân da trắng, trong khi làn da châu Á có nhiều đặc điểm sinh học khác biệt như lớp trung bì dày hơn, mật độ melanin cao hơn và nguy cơ tăng sắc tố sau viêm sau các thủ thuật sử dụng năng lượng.

Những khác biệt này cho thấy việc áp dụng dữ liệu từ các quần thể khác cần được cân nhắc. Vì vậy, việc xây dựng và chia sẻ dữ liệu lâm sàng trên bệnh nhân Việt Nam và châu Á có ý nghĩa quan trọng, góp phần tối ưu hiệu quả điều trị, nâng cao tính an toàn và bổ sung thêm bằng chứng cho thực hành lâm sàng trong khu vực.

Theo bác sĩ Trinh, xu hướng của y học thẩm mỹ hiện đại là xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm sinh học, mức độ lão hóa và nhu cầu của từng bệnh nhân, thay vì phụ thuộc vào một công nghệ đơn lẻ.

"Điều quan trọng không phải là sử dụng công nghệ mới nhất mà là lựa chọn phương pháp phù hợp nhất cho từng bệnh nhân. Các hội nghị khoa học là cơ hội để chúng tôi chia sẻ dữ liệu lâm sàng, cập nhật bằng chứng mới và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp quốc tế nhằm tiếp tục hoàn thiện các chiến lược điều trị", bác sĩ Trinh chia sẻ.

Trong thời gian tới, bác sĩ Trinh và các cộng sự sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu lâm sàng trên bệnh nhân Việt Nam và châu Á, mở rộng quy mô và thời gian theo dõi nhằm bổ sung thêm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng laser, thiết bị năng lượng và các phương pháp trẻ hóa da trong thực hành lâm sàng.

Citrine Derma Clinic – Phòng khám da liễu thẩm mỹ