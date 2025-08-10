ThS-BS Châu Ngọc Tố Trinh - Dấu ấn chuyên môn tại ICAD Vietnam 2025

Tại Phiên khoa học 4 diễn ra ngày 25.7.2025, BS Châu Ngọc Tố Trinh đã mang đến bài chia sẻ chuyên sâu với chủ đề: "Ứng dụng laser Er:YAG 2940nm trong trẻ hóa da đa tầng không xâm lấn", thu hút sự quan tâm của đông đảo bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ và đại diện các thương hiệu công nghệ cao trong ngành.

Khi công nghệ cao đi cùng nền tảng y khoa vững chắc, không chạy theo trào lưu, BS Trinh khẳng định rằng: "Ứng dụng công nghệ thẩm mỹ không chỉ là chuyện 'bắt trend', mà là lựa chọn cần dựa trên bằng chứng khoa học, sự phù hợp với làn da người Việt và quan trọng hơn cả là hiệu quả lâm sàng thực sự".

Trong bài báo cáo, BS Trinh đã trình bày rõ:

Cơ chế sinh học của Laser Er:YAG 2940nm trong tái tạo bề mặt da, thúc đẩy tăng sinh collagen tự nhiên, cải thiện cấu trúc da từ bên trong mà không gây tổn thương bề mặt.

Phác đồ điều trị cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu quả trẻ hóa đa tầng, từ bề mặt đến trung bì sâu.

Minh họa bằng các case lâm sàng thực tế đã được ứng dụng thành công tại Citrine Derma Clinic, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về độ đàn hồi, sắc tố và bề mặt da sau từng liệu trình.

Công nghệ mới - Có phải lúc nào cũng tốt?

Trong khuôn khổ hội nghị, BS Trinh đặt ra một câu hỏi mang tính định hướng cho giới chuyên môn: "Công nghệ mới luôn xuất hiện, nhưng liệu đó có phải là giải pháp thật sự hay chỉ là xu hướng thoáng qua?".

Từ kinh nghiệm điều trị chuyên sâu về da liễu nội khoa và thẩm mỹ không xâm lấn, BS Trinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá khách quan từng công nghệ trước khi đưa vào điều trị. Theo bác sĩ, 3 tiêu chí không thể thiếu khi lựa chọn công nghệ bao gồm:

Có bằng chứng lâm sàng rõ ràng, được kiểm chứng Đảm bảo an toàn với làn da nhạy cảm, đặc biệt là làn da châu Á Đáp ứng nhu cầu thực tế. Không lạm dụng máy móc hay kỹ thuật không cần thiết .

Góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều trị thẩm mỹ tại Việt Nam

Tham gia ICAD Vietnam 2025 không chỉ là cơ hội để chia sẻ kiến thức, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng cập nhật và ứng dụng y học tiên tiến vào thực tế điều trị của BS Trinh và đội ngũ Citrine Derma Clinic.

Sự kiện lần này góp phần khẳng định vị thế của bác sĩ Trinh trong giới chuyên môn - một bác sĩ da liễu tiên phong đề cao sự chính xác khoa học và cá nhân hóa trong từng liệu trình điều trị thẩm mỹ.

"Điều trị thẩm mỹ là cả một hành trình. Không chỉ đẹp tức thì, mà phải bền vững, an toàn và phù hợp với mỗi làn da" - ThS-BS Châu Ngọc Tố Trinh chia sẻ.