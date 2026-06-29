ThS-BS Lê Viết Trí chia sẻ ba giải pháp chỉnh sửa mũi môi dị tật

Điều trị dị tật mũi môi cần tiếp cận toàn diện

ThS-BS Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện JK Nhật Hàn cho biết: "Ở bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch, các biến dạng thường liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu chỉ chỉnh sửa một phần mà bỏ qua các cấu trúc còn lại thì kết quả cuối cùng sẽ khó đạt được sự cân đối và hài hòa".

Theo bác sĩ Trí, không có trường hợp dị tật mũi môi nào hoàn toàn giống nhau. Nhiều bạn tìm đến sau khi đã trải qua nhiều lần phẫu thuật trước đó nhưng kết quả chưa như mong đợi, thậm chí tồn tại tình trạng sẹo xấu, thiếu hụt mô hoặc biến dạng nặng khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Xuất phát từ thực tế này, ThS-BS Lê Viết Trí đã nghiên cứu và xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, kết hợp đồng thời nhiều giải pháp chuyên sâu nhằm xử lý đồng bộ các khuyết điểm về mũi, môi và cánh mũi.

Bác sĩ Lê Viết Trí - Giám đốc Bệnh viện JK Nhật Hàn

Mega Magic - Giải pháp tạo hình mũi dị tật

Đối với các trường hợp mũi lệch, đầu mũi sụp, cánh mũi gãy xìa mất cân xứng do di chứng sứt môi hở hàm ếch, ThS-BS Lê Viết Trí ứng dụng giải pháp Mega Magic nhằm tái tạo và cân chỉnh cấu trúc mũi.

Tùy từng chỉ định chuyên môn, bác sĩ có thể sử dụng các vật liệu tự thân như sụn sườn, sụn vách ngăn hoặc sụn tai để tái tạo cấu trúc nâng đỡ bên trong mũi. Trong đó, sụn sườn thường được chỉ định ở những trường hợp vách ngăn yếu, lệch vẹo quá nhiều, không có khả năng chống đỡ.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí, Mega Magic không đơn thuần là một giải pháp nâng mũi thẩm mỹ mà hướng đến việc phục hồi toàn diện cấu trúc mũi dị tật. Giải pháp tập trung cân chỉnh đồng bộ sống mũi, đầu mũi, trụ mũi, cánh mũi và nền mũi nhằm tái lập sự hài hòa tổng thể khuôn mặt, giúp khách hàng có diện mạo tự nhiên hơn.

Kết quả cải thiện mũi dị tật sau điều trị bằng giải pháp Mega Magic

Magic Lips - Giải pháp tạo hình môi dị tật

Bên cạnh những bất thường về mũi, nhiều bạn sau phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch còn gặp tình trạng môi méo lệch, lòng môi thiếu mô, viền môi không đều, nhân trung mất cân đối hoặc tồn tại các dải sẹo co kéo.

Để xử lý những di chứng này, ThS-BS Lê Viết Trí phát triển giải pháp Magic Lips nhằm tạo hình môi dị tật. Phương pháp tập trung chỉnh sửa đồng thời viền môi, lòng môi, nhân trung và các dải sẹo co kéo, giúp môi mềm mại, cân đối và hài hòa hơn với tổng thể khuôn mặt.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí, việc chỉnh sửa môi đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là vùng ảnh hưởng trực tiếp đến biểu cảm, giao tiếp và sự tự tin của người bệnh trong cuộc sống hằng ngày.

Magic Lips - Chỉnh sửa môi dị tật đạt hiệu quả cao

Kỹ thuật V-Y-Z trong chỉnh hình cánh mũi gãy xìa

Kết quả trước và sau điều trị cánh mũi gãy xìa

Một trong những di chứng thường gặp ở người sứt môi hở hàm ếch là tình trạng cánh mũi gãy xìa, cánh mũi bị kéo lệch hoặc co rút do ảnh hưởng của dị tật bẩm sinh và sẹo co kéo sau phẫu thuật.

Để xử lý nhóm khuyết điểm này, ThS-BS Lê Viết Trí ứng dụng kỹ thuật tạo hình V-Y-Z nhằm giải phóng mô sẹo, tái phân bố mô mềm và phục hồi đường cong tự nhiên của cánh mũi.

Kỹ thuật này giúp cải thiện độ cân xứng giữa hai bên cánh mũi, điều chỉnh hình dạng lỗ mũi và hỗ trợ khắc phục tình trạng cánh mũi gãy xìa thường gặp ở bệnh nhân dị tật mũi môi.

Đáng chú ý, kỹ thuật V-Y-Z đã được ThS-BS Lê Viết Trí báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế HSAPS lần thứ 24 và nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình.

Bác sĩ Trí đã báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc tế HSAPS lần thứ 24 chủ đề về kỹ thuật tạo hình V-Y-Z

Hơn 10.000 trường hợp chỉnh sửa dị tật mũi môi

Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn đã tiếp nhận và điều trị hơn 10.000 trường hợp chỉnh sửa dị tật mũi môi với nhiều mức độ khác nhau. Trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn còn tồn tại di chứng ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh thành trên cả nước cũng như kiều bào trở về Việt Nam điều trị.

Song song với hoạt động chuyên môn, bệnh viện còn duy trì chương trình thiện nguyện "Vì sống là sẻ chia" trong gần một thập kỷ nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình, hàng trăm bệnh nhân dị tật mũi môi đã có cơ hội được thăm khám, tư vấn và điều trị. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, chương trình đã hỗ trợ miễn phí phẫu thuật cho 7 trường hợp, góp phần giúp người bệnh cải thiện diện mạo và tự tin hơn trong cuộc sống.

Trường hợp khó khăn được trao cơ hội miễn phí phẫu thuật chỉnh hình mũi môi

Với nhiều bệnh nhân sứt môi hở hàm ếch, hành trình điều trị không chỉ là hành trình thay đổi diện mạo mà còn là hành trình chữa lành những mặc cảm đã kéo dài suốt nhiều năm, giúp họ tự tin hơn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí, mục tiêu cuối cùng của điều trị không chỉ dừng lại ở việc phục hồi hình thể mà còn là giúp người bệnh tìm lại sự tự tin, mở ra những cơ hội mới và hòa nhập cộng đồng một cách trọn vẹn hơn.

"Mỗi ca điều trị thành công không chỉ thay đổi diện mạo mà còn có thể thay đổi cả tương lai của một con người", bác sĩ Trí chia sẻ.

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