ThS-BS Nguyễn Quang Tuấn: Du lịch thẩm mỹ Việt Nam trước làn sóng khách quốc tế

Theo bác sĩ Quang Tuấn, lượng khách hàng từ Australia, Mỹ, Canada và một số nước Đông Nam Á tìm hiểu các dịch vụ thẩm mỹ tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường làm đẹp trong khu vực.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Changi (ThS-BS Nguyễn Quang Tuấn) được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm & Dịch vụ tốt nhất năm 2026" tại lễ công bố "The Best of Vietnam 2026"

Không chỉ là câu chuyện chi phí

Trước đây, Thái Lan và Hàn Quốc thường là những điểm đến nổi bật của du lịch thẩm mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam cũng dần thu hút sự quan tâm của khách hàng quốc tế.

Theo các chuyên gia, bên cạnh chi phí hợp lý, các yếu tố như trình độ bác sĩ, tiêu chuẩn an toàn, khả năng xử lý biến chứng và chất lượng chăm sóc sau phẫu thuật đang ngày càng được khách hàng ưu tiên khi lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ.

ThS-BS Nguyễn Quang Tuấn, chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, nhận định rằng nhóm khách hàng quốc tế ngày càng có yêu cầu cao hơn so với trước đây.

"Khách hàng không chỉ quan tâm đến kết quả thẩm mỹ mà còn đánh giá toàn bộ hành trình điều trị, từ tư vấn ban đầu, quy trình phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu cho đến khả năng hỗ trợ sau khi họ trở về nước", ông cho biết.

Công nghệ và trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố cạnh tranh

Sự phát triển của ngành thẩm mỹ không chỉ nằm ở tay nghề bác sĩ mà còn gắn liền với việc đầu tư công nghệ và quy trình vận hành.

Tại một số Phòng khám thẩm mỹ Hà Nội và TP.HCM, việc ứng dụng công nghệ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ khách hàng từ xa và xây dựng quy trình chăm sóc đồng bộ được xem là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng quốc tế. Theo đơn vị này, bên cạnh yếu tố chuyên môn, trải nghiệm dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn cơ sở thẩm mỹ của khách hàng.

Nhiều bệnh viện và cơ sở y tế hiện nay cũng đang áp dụng các công nghệ mô phỏng kết quả trước phẫu thuật, hệ thống gây mê hiện đại, phòng mổ vô khuẩn một chiều và quy trình theo dõi hậu phẫu tiêu chuẩn nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Liên kết dịch vụ lưu trú và đưa đón sân bay, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Bên cạnh đó, các mô hình dịch vụ khép kín như hỗ trợ phiên dịch, đưa đón sân bay, lưu trú, chăm sóc hậu phẫu và theo dõi từ xa sau điều trị đang dần trở thành xu hướng trong lĩnh vực du lịch thẩm mỹ

An toàn vẫn là yếu tố cốt lõi

Dù thị trường đang phát triển nhanh, các chuyên gia cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là sự an toàn.

Việc lựa chọn cơ sở được cấp phép hoạt động, bác sĩ được đào tạo đúng chuyên ngành, quy trình kiểm soát rủi ro rõ ràng và khả năng xử lý các tình huống phát sinh là những tiêu chí cần được đặt lên hàng đầu.

Theo ThS-BS Quang Tuấn, sự phát triển bền vững của ngành thẩm mỹ không thể dựa trên quảng cáo hay xu hướng ngắn hạn mà cần được xây dựng từ chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và sự minh bạch trong hoạt động khám chữa bệnh.

ThS-BS Quang Tuấn cùng Ekip tại phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị chuyên môn

Tiềm năng của một ngành dịch vụ giá trị cao

Một số chuyên gia nhận định, cùng với sự phát triển của hạ tầng y tế, công nghệ và chất lượng dịch vụ, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để trở thành điểm đến đáng chú ý của du lịch thẩm mỹ trong khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn cầu, sự kết hợp giữa y tế và du lịch được xem là một hướng phát triển giàu tiềm năng, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến dịch vụ chất lượng cao trong khu vực.

Để tận dụng cơ hội này, các cơ sở y tế và doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và tiêu chuẩn an toàn nhằm từng bước xây dựng uy tín cho ngành thẩm mỹ Việt Nam trên thị trường quốc tế.