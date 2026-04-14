Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn: Hơn 10 năm theo đuổi cấy tóc chuẩn y khoa

14/04/2026 10:05 GMT+7

Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn đang công tác tại Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế - Đơn vị uy tín, tiên phong về phục hồi tóc tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, tham gia hơn 10.000 ca cấy tóc thực tế và định hướng điều trị cá nhân hóa, bác sĩ Tuấn được nhiều khách hàng đánh giá cao về cả chuyên môn lẫn sự tận tâm trong từng ca điều trị.

Tiểu sử Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn

Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1981, quê quán tại Phú Thọ. Ông tốt nghiệp Trường đại học Y Thái Nguyên và tiếp tục hoàn thiện chương trình Thạc sĩ Y học lâm sàng.

Nền tảng đào tạo chính quy đã giúp bác sĩ Tuấn xây dựng tư duy y khoa bài bản. Đặc biệt là trong lĩnh vực điều trị rụng tóc, hói đầu.

Không dừng lại ở đó, bác sĩ Tuấn còn thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành nhằm cập nhật kiến thức và công nghệ mới. Việc liên tục nâng cao kỹ năng giúp ông bắt kịp xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Đặc biệt là các kỹ thuật cấy tóc tiên tiến từ Hoa Kỳ như: FUE, HAT hay cấy sợi dài PNS.

Bên cạnh đó, Bác sĩ Tuấn từng tham gia giảng dạy tại Trường cao đẳng Y tế tại Phú Thọ. Đây là minh chứng cho trình độ chuyên môn và sự ghi nhận từ giới chuyên ngành.

Quá trình công tác của Ths. BS Nguyễn Quốc Tuấn

Trước khi tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực cấy ghép tóc, bác sĩ Tuấn đã có thời gian làm việc tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong khám và điều trị.

Hiện nay, ông đang công tác tại Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế, trực tiếp đảm nhiệm vai trò:

  • Thăm khám và chẩn đoán tình trạng rụng tóc, hói đầu
  • Xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa
  • Tham gia thủ thuật, tái khám cho khách hàng

Ngoài ra, bác sĩ Tuấn còn giúp chuẩn hóa quy trình cấy tóc và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên. Đảm bảo tay nghề và chất lượng dịch vụ đồng đều trong toàn hệ thống. Đây là yếu tố quan trọng giúp phòng khám duy trì tỷ lệ thành công cao và tạo dựng uy tín trên thị trường.

Kinh nghiệm chuyên môn của Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấy ghép tóc tự thân, bác sĩ Tuấn đã trực tiếp tham gia hơn 10.000 ca tư vấn và điều trị, giúp khách hàng lấy lại mái tóc dày khỏe, phong độ và sự tự tin.

Đáng chú ý, trong số đó có nhiều gương mặt nổi tiếng như: Diễn viên Quỳnh Nga, ca sĩ Lê Bảo Bình, Á hậu Phạm Kim Duyên, Miss Supranational Vietnam 2024 - Lydie Vũ...

Điểm nổi bật trong tư duy làm nghề của bác sĩ Tuấn là khả năng kết hợp linh hoạt giữa điều trị nội khoa và can thiệp ngoại khoa. Thay vì chỉ định cấy tóc ngay từ đầu, bác sĩ ưu tiên đánh giá chính xác tình trạng nang tóc để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Cá nhân hóa phác đồ

  • Sử dụng máy soi nang tóc Hair & Scalp Analysis 4D để đánh giá trực quan
  • Xác định mật độ tóc, chất lượng nang tóc và diện tích vùng hói
  • Thiết kế đường chân tóc cân đối, hài hòa với khuôn mặt
  • Tính toán số lượng nang tóc phù hợp, tránh cấy quá dày hoặc phân bổ không hợp lý ảnh hưởng tới diện mạo tổng thể

Ứng dụng công nghệ hiện đại

  • Am hiểu và nắm vững các kỹ thuật: FUE, HAT, cấy sợi dài PNS
  • Đảm bảo an toàn, hạn chế xâm lấn, không để lại sẹo
  • Tóc mọc tự nhiên, tối ưu hiệu quả thẩm mỹ
  • Duy trì tỷ lệ sống của nang tóc có thể đạt 98%.

Phong cách điều trị chú trọng chất lượng

  • Đề cao chất lượng thay vì số lượng
  • Thăm khám kỹ lưỡng trước khi chỉ định
  • Tư vấn tận tâm, phân tích rõ từng phương án
  • Đáp ứng nhu cầu và điều kiện tài chính của khách hàng
  • Theo dõi sát sao quá trình phục hồi sau điều trị

Luôn đặt hiệu quả lâu dài và lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, bác sĩ Tuấn theo đuổi triết lý điều trị bền vững thay vì những giải pháp ngắn hạn. Mỗi ca cấy tóc không chỉ dừng lại ở kết quả thẩm mỹ trước mắt mà còn được tính toán để đảm bảo sự phát triển ổn định của nang tóc theo thời gian.

Sự hiện diện của bác sĩ Tuấn tại Phòng khám Cấy ghép tóc Y học Quốc tế không chỉ là bảo chứng về chuyên môn mà còn góp phần đặt nền móng cho hướng đi bài bản của lĩnh vực phục hồi tóc tại Việt Nam. 

Liên hệ với Ths-BS Nguyễn Quốc Tuấn:

  • CS1: 38 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội
  • CS2: 260 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM
  • CS3: Lô 8A1, Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng
  • Hotline: 024.3219.1111 - 028.3520.0009
  • Email: phongkhamcaytocquocte@gmail.com
  • Website: https://viencaytocquocte.com/

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận