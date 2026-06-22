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ThS-BS Nguyễn Thị Hồng Vân: Chuyên gia thẩm mỹ vùng kín tại Times Hospital

Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Times
Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Times
Chăm sóc thẩm mỹ vùng kín đang là nhu cầu thiết yếu giúp chị em giữ gìn hạnh phúc. Tại Times Hospital, ThS-BS Nguyễn Thị Hồng Vân chính là 'người bạn đồng hành' cùng phái đẹp trong hành trình tìm lại sự tự tin và thăng hoa trong cuộc sống.

Chuyên sâu trong tạo hình thẩm mỹ vùng kín

Trước khi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Times, BS Hồng Vân đã có thời gian trực tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ từ đơn giản đến phức tạp tại Bệnh viện Đông Đô.

Chuyển công tác sang Times Hospital, BS Hồng Vân tiếp tục phát huy tối đa năng lực chuyên môn, mang đến nhiều giải pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín an toàn và hiệu quả cho khách hàng.

ThS-BS Nguyễn Thị Hồng Vân: Chuyên gia thẩm mỹ vùng kín tại Times Hospital - Ảnh 1.

BS Hồng Vân - Chuyên gia thẩm mỹ vùng kín tại Times Hospital

Lấy sự "an toàn" làm kim chỉ nam

Theo ThS-BS Nguyễn Thị Hồng Vân, mỗi khách hàng sở hữu những đặc điểm cơ thể, tình trạng sức khỏe và mong muốn riêng biệt. Vì vậy, BS Hồng Vân luôn dành thời gian phân tích và tư vấn lộ trình rõ ràng cho từng khách hàng.

Nếu còn băn khoăn về giải pháp tạo hình thẩm mỹ vùng kín, chị em có thể đặt lịch tư vấn 1:1 cùng ThS-BS Nguyễn Thị Hồng Vân để nhận phác đồ cá nhân hóa phù hợp.

Thông tin liên hệ

  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Times
  • Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
  • Hotline: 0899.68.8008
  • Website: benhviendakhoaquoctetimes.com.vn


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