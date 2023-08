ThS-BS Nguyễn Tiến Huy tài trợ chương trình 'Giải cứu mũi hỏng - Tìm lại tương lai'

ThS-BS Nguyễn Tiến Huy từng thực hiện rất nhiều ca nâng mũi thay đổi ngoạn mục

Trong lĩnh vực khắc phục mũi biến chứng, ThS-BS Nguyễn Tiến Huy hiện đang nằm trong top đầu những bác sĩ có uy tín đã từng thực hiện nhiều thay đổi cho các khách hàng là những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, tư vấn hằng ngày ThS-BS Nguyễn Tiến Huy chứng kiến nhiều câu chuyện thương tâm khách hàng không may gặp tình trạng mũi biến chứng như là: họ bị stress, thu hẹp không gian và môi trường sống, đánh mất nhiều cơ hội tương lai cho cuộc sống, đi đâu cũng gắn liền chiếc khẩu trang. Những ai may mắn có đủ điều kiện thì 1-2 năm tìm được nơi uy tín để khắc phục còn những ai chưa may mắn có thể mất đến nhiều năm và không phải ai cũng có đủ điều kiện để theo đuổi một ca điều trị mũi biến chứng kéo dài, vì những ca mũi như thế thường tốn kém rất nhiều về mặt thời gian, tiền bạc cũng như là công sức của khách hàng. Và việc tìm được địa chỉ làm đẹp uy tín có bác sĩ sở hữu chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm cũng là một điều không dễ dàng. Chính vì thế mà việc sở hữu được kỹ thuật làm mũi đặc biệt kết hợp với các kỹ thuật cao như: ghép cánh mũi khuyết, chỉnh xương, ghép da niêm mạc, điều trị sau mổ theo qui trình chuẩn đã giúp ThS-BS Nguyễn Tiến Huy trở thành một trong những người đứng hàng đầu trong lĩnh vực tái cấu trúc dáng mũi bằng sụn tự thân.

Thấu hiểu, đồng cảm với nỗi lo lắng và buồn phiền của khách hàng nên việc xây dựng một chương trình đặc biệt tài trợ 100% chi phí dành riêng cho những ai đang gặp tình trạng mũi biến chứng nặng chính là mục tiêu và sứ mệnh duy nhất mà chương trình hướng đến.

Ứng dụng công nghệ CT 3D trong việc điều trị biến chứng nâng mũi

Trong quá trình tư vấn và thực hiện bất kỳ ca điều trị biến chứng nâng mũi nào thì tại Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ - SaiGon Venus sẽ ứng dụng công nghệ chụp CT 3D kết hợp với phần mềm mô phỏng kết quả Crisalix. Đây là công nghệ kiểm tra được tình trạng cấu trúc mũi hiện tại để bác sĩ có thể đưa ra giải pháp chuẩn xác nhất. Điều này không những giúp các khách hàng cảm thấy an tâm trước khi quyết định phẫu thuật, mà còn để các bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng mũi hiện tại để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất, giải quyết triệt để các khuyết điểm của khách hàng. Từ đó, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến mũi biến chứng và hoàn toàn yên tâm giao phó sức khỏe, sắc đẹp của bản thân khi đăng ký tham gia chương trình tài trợ.

Đối tượng tham gia mà chương trình hướng đến:

Tất cả các khách hàng nào đang gặp phải tình trạng mũi sưng, viêm, co rút nặng biến dạng đều có thể tham gia chương trình theo thể lệ vô cùng đơn giản.

Thể lệ tham gia:

🔻 Bất kỳ ai đang gặp tình trạng mũi biến chứng nặng mong muốn được tài trợ 100% chi phí đăng ký theo form của SaiGon Venus theo đường link: https://bom.so/3xYHfo

▪ Hạn đăng ký từ ngày 1.8.2023 đến hết ngày 31.12.2023.

🔻 BTC sẽ xem xét lựa chọn ưu tiên những khách hàng biến chứng nặng làm trước. Mỗi tháng tài trợ cho 2 khách hàng.

Những khách hàng từng điều trị thành công, thay đổi cuộc sống ngoạn mục

Để kể đến những ca điều trị nâng mũi biến chứng thành công thì không thể không kể đến chàng hot Tiktoker từng suy sụp vì 6 lần nâng mũi hỏng Phạm Tuấn Tài. Anh chàng đã từng lựa chọn thay đổi ngoại hình ở những spa làm đẹp không uy tín để rồi nhận lại cái kết vô cùng đau lòng. Thế nhưng, ở lần thứ 7 bằng cách đặt lòng tin đúng chỗ anh chàng Phạm Tuấn Tài đã thay đổi ngoại hình một cách ngoạn mục.

Tiếp theo phải kể đến cô nàng Phương Đông, một trong những ca điều trị nâng mũi biến chứng đáng tự hào của ThS-BS Nguyễn Tiến Huy. Dù đã bị rất nhiều bác sĩ từ chối điều trị nhưng khi đến tư vấn tại SaiGon Venus trong ánh mắt của Phương Đông vẫn đặt hết niềm tin còn lại vào ThS-BS Nguyễn Tiến Huy, chính vì điều đó mà bác sĩ Huy cùng ê kíp quyết tâm sẽ giúp cô nàng lấy lại sự tự tin vốn có, thay đổi cuộc sống của cô nàng.

Với kinh nghiệm xử lý rất nhiều ca mũi biến chứng cực kì khó, ThS-BS Nguyễn Tiến Huy cũng mong muốn gửi đến các khách hàng một lời khuyên đó chính là hãy lựa chọn đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín, có đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, đừng vì ham rẻ mà rơi vào tình trạng 'tiền mất, tật mang'.