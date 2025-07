ThS-BS Thái Thanh Yến: HIFU trong điều trị săn chắc vùng da dưới cánh tay

Công nghệ HIFU ngày càng được mở rộng ứng dụng lâm sàng

Trong những năm gần đây, công nghệ HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) là thiết bị sóng siêu âm hội tụ cường độ cao và đã chứng minh được tính hiệu quả và an toàn trong lĩnh vực thẩm mỹ không xâm lấn. Được FDA Hoa Kỳ phê duyệt từ năm 2009 với chỉ định nâng cơ vùng mặt, HIFU ngày càng được mở rộng ứng dụng lâm sàng, đặc biệt trong điều trị nâng cơ, săn chắc da và giảm mỡ cục bộ. Một trong những vùng cơ thể có tiềm năng ứng dụng nổi bật nhưng ít được chú ý là vùng da dưới cánh tay, nơi thường gặp tình trạng chảy xệ, tích tụ mỡ và lỏng lẻo mô do đặc điểm cấu trúc giải phẫu và sinh lý.

HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý nào?

ThS-BS Thái Thanh Yến chia sẻ, công nghệ HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm cường độ cao vào các điểm đích nằm sâu dưới da, thường tại lớp SMAS (Superficial Musculoaponeurotic System) hoặc mô mỡ dưới da. Tại vị trí hội tụ, nhiệt độ cục bộ có thể đạt từ 60-70°C gây biến tính protein mà không làm tổn thương biểu bì. Cơ chế này tạo ra hiện tượng co rút mô tức thì đồng thời kích thích tái cấu trúc collagen và elastin, từ đó cải thiện độ săn chắc của da. Không chỉ dừng lại ở hiệu quả nâng cơ và trẻ hóa, HIFU còn tác động rõ rệt đến mô mỡ dưới da. Dưới tác dụng nhiệt có kiểm soát, gây tổn thương các tế bào mỡ có chủ đích, từ đó kích hoạt cơ chế phân giải lipid và tăng cường chuyển hóa tại chỗ. Các nghiên cứu mô bệnh học ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc mô mỡ sau điều trị, từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 14, với biểu hiện giảm độ dày lớp mỡ, phân hủy tế bào mỡ và tái cấu trúc mô liên kết, góp phần hiệu quả làm thon gọn và săn chắc vùng điều trị.

Vùng da trong cánh tay là vùng tương đối đặc biệt nhất là vùng mặt sau, là khu vực dễ bị lão hóa do:

Cơ ít vận động mạnh.

Lượng mạch máu nuôi dưỡng hạn chế.

Cấu trúc da mỏng, dễ chảy xệ và tích mỡ cục bộ.

Việc lựa chọn HIFU cho vùng da đặc biệt này trở thành lý tưởng để điều trị với mục tiêu cải thiện độ săn chắc và giảm mỡ không xâm lấn, khá an toàn và không mất nhiều thời gian downtime. Tuy nhiên, do đặc điểm giải phẫu chứa nhiều bó mạch - thần kinh quan trọng, vùng cánh tay được phân chia thành các vùng cụ thể, từ đó sẽ có liệu pháp phù hợp HIFU nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn:

Zone 1 - 1/3 gần nách (proximal third) : Là khu vực tập trung mô mỡ lỏng lẻo nhiều nhất. Đây là vùng ưu tiên điều trị với năng lượng HIFU cao hơn , nhằm đạt hiệu quả giảm mỡ rõ rệt.

Zone 2 - 2/3 còn lại phía trước cánh tay : Có mô sợi dày hơn, mỡ ít hơn, nên chỉ định HIFU với mức năng lượng thấp đến trung bình để đảm bảo tác động nhẹ nhàng, tránh tổn thương mô.

"No Man's Land" - vùng giao rãnh cơ nhị đầu : Là vùng chứa các cấu trúc mạch máu và thần kinh quan trọng. Khu vực này không nên sử dụng HIFU năng lượng cao do nguy cơ bầm tím, tụ máu hoặc tổn thương sâu.

Các nghiên cứu từ năm 2010-2024 ghi nhận HIFU giúp:

Tăng độ săn chắc da từ 18-30% sau 8-12 tuần.

Giảm chu vi vùng điều trị từ 2,5-4,5 cm .

Giảm lớp mỡ dưới da vùng cánh tay trung bình −1,86 mm sau 12 tuần ( p = 0,0004 ).

Tác dụng phụ hiếm gặp , với tỷ lệ dưới 5%, chủ yếu là ban đỏ thoáng qua, sưng nhẹ hoặc cảm giác nóng kéo dài vài giờ đến vài ngày.

Kết luận

HIFU là phương pháp an toàn, không xâm lấn và hiệu quả cao trong điều trị thẩm mỹ vùng dưới cánh tay, giúp cải thiện đáng kể độ săn chắc da và giảm mỡ tại chỗ. Là lựa chọn cho chảy xệ nhẹ đến trung bình vùng dưới cánh tay, sự tích mỡ cục bộ, đặc biệt ở phụ nữ trung niên hoặc người ít vận động cơ tay. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với người không muốn can thiệp phẫu thuật hoặc mong muốn thời gian hồi phục nhanh. Hiệu quả tối ưu thường đạt được ở khách hàng có mức độ lão hóa nhẹ đến trung bình. Để duy trì kết quả lâu dài, nên phối hợp chế độ tập luyện thể lực và dinh dưỡng hợp lý. HIFU hứa hẹn tiếp tục là công cụ quan trọng trong điều trị thẩm mỹ cá thể hóa cho từng vùng cơ thể.