ThS-BS.CKII Trịnh Xuân Long: Cập nhật công nghệ trong phẫu thuật tạo hình

Trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, kết quả không chỉ được quyết định bởi kỹ thuật thực hiện, mà còn phụ thuộc vào việc lựa chọn phương pháp phù hợp, kiểm soát các nguy cơ và theo dõi quá trình hồi phục. Bởi vậy, năng lực của bác sĩ không chỉ thể hiện ở thao tác trong phòng mổ, mà còn ở khả năng đánh giá toàn diện từng trường hợp và lựa chọn giải pháp dựa trên cơ sở chuyên môn.

Đây cũng là hướng tiếp cận đáng chú ý trong hành trình chuyên môn của ThS-BS.CKII Trịnh Xuân Long (Alex Trịnh Long), người theo đuổi các lĩnh vực nâng ngực, hút mỡ tạo hình thành bụng và điêu khắc body, đồng thời quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ trong cả giai đoạn phẫu thuật lẫn chăm sóc hậu phẫu.

Nền tảng chuyên môn từ ngôi trường đào tạo hàng đầu cả nước

ThS-BS.CKII Trịnh Xuân Long hoàn thành chương trình Thạc sĩ Chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình tại Trường đại học Y Hà Nội.

Quá trình đào tạo chuyên môn tạo cơ hội tiếp cận các phương pháp và quan điểm điều trị khác nhau. Với lĩnh vực tạo hình cơ thể, kiến thức về hút mỡ và cấy ghép mỡ cũng có mối liên hệ chặt chẽ: từ đánh giá mô mỡ, lựa chọn kỹ thuật lấy mỡ đến xử lý và sử dụng mô mỡ tự thân trong những trường hợp phù hợp.

Tuy nhiên, nền tảng đào tạo chỉ là điểm khởi đầu. Trong thực hành, bác sĩ còn cần liên tục cập nhật bằng chứng, đánh giá tính phù hợp của từng công nghệ và cân nhắc lợi ích, giới hạn cũng như nguy cơ trước khi ứng dụng.

Hút mỡ hỗ trợ siêu âm: Lựa chọn công nghệ từ yêu cầu chuyên môn

Trong tạo hình cơ thể, hút mỡ hỗ trợ siêu âm là một trong những công nghệ được phát triển nhằm hỗ trợ quá trình xử lý mô mỡ. Thay vì chỉ sử dụng lực hút cơ học, phương pháp này đưa năng lượng siêu âm vào vùng can thiệp để làm lỏng hoặc phá vỡ mô mỡ trước khi hút ra ngoài.

Thông thường, quy trình có thể bao gồm việc đưa dung dịch tumescent vào vùng điều trị, sử dụng đầu dò siêu âm tác động lên mô mỡ, rồi hút phần mỡ đã được làm lỏng qua ống hút. Tùy hệ thống thiết bị, cơ chế tác động có thể bao gồm hiện tượng cavitation - sự hình thành và vỡ của các bọt khí vi mô.

Công nghệ này có thể được cân nhắc trong tạo hình bụng, eo, hông, đùi và cánh tay, cũng như trong một số quy trình lấy mỡ để cấy ghép tự thân. Dù vậy, lựa chọn phương pháp không thể chỉ dựa trên thiết bị. Bác sĩ cần đánh giá lượng mỡ khu trú, độ đàn hồi của da, tình trạng sức khỏe và mục tiêu tạo hình để xây dựng phương án phù hợp.

Hút mỡ vẫn là phẫu thuật xâm lấn, không thay thế phương pháp kiểm soát cân nặng và không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ biến chứng. Bằng chứng so sánh về độ an toàn và hiệu quả giữa các kỹ thuật hút mỡ cũng cần được xem xét thận trọng.

Điều quan trọng vì thế không đơn thuần là sử dụng công nghệ mới, mà là hiểu rõ cơ chế, chỉ định và giới hạn của công nghệ để đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp với từng khách hàng.

Quan tâm đến hồi phục sau phẫu thuật với công nghệ plasma lạnh

Nếu công nghệ hút mỡ hỗ trợ siêu âm tập trung vào giai đoạn can thiệp, plasma lạnh mở ra một hướng tiếp cận khác: Hỗ trợ chăm sóc vết thương trong quá trình hồi phục.

Plasma lạnh khí quyển là khí được ion hóa ở nhiệt độ tương đối thấp, tạo ra các thành phần hoạt tính có khả năng tương tác với vi sinh vật và mô sinh học. Các nghiên cứu đang tìm hiểu tiềm năng của công nghệ này trong kiểm soát vi khuẩn, tác động lên màng sinh học và hỗ trợ các quá trình liên quan đến lành thương.

Đối với phẫu thuật tạo hình, sự quan tâm đến giai đoạn hậu phẫu có ý nghĩa thực tiễn. Sau can thiệp, vết mổ tạo hình cần được chăm sóc và theo dõi phù hợp để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, phát hiện sớm bất thường và tạo điều kiện cho quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, plasma lạnh vẫn là lĩnh vực cần được đánh giá dựa trên bằng chứng cụ thể. Một số nghiên cứu ghi nhận kết quả tích cực trên các loại vết thương, trong khi những phân tích khác chưa xác nhận được lợi ích có ý nghĩa thống kê về khả năng lành thương. Dữ liệu trực tiếp trên vết mổ thẩm mỹ còn hạn chế, do đó không thể mặc nhiên suy rộng kết quả từ vết thương mạn tính sang mọi trường hợp sau phẫu thuật tạo hình.

Việc cân nhắc ứng dụng công nghệ này cần dựa trên tình trạng vết thương, thiết bị sử dụng, chỉ định chuyên môn và các dữ liệu an toàn liên quan. Plasma lạnh, nếu được lựa chọn, chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong kế hoạch chăm sóc toàn diện, không thay thế quy trình chăm sóc vết thương chuẩn hay việc theo dõi của bác sĩ.

Năng lực chuyên môn nằm ở cách lựa chọn và ứng dụng công nghệ

Từ kỹ thuật hút mỡ hỗ trợ siêu âm đến công nghệ plasma lạnh, hai hướng ứng dụng cho thấy phẫu thuật tạo hình không chỉ là câu chuyện về thao tác trong phòng mổ. Hiệu quả điều trị còn gắn với khả năng đánh giá trước can thiệp, lựa chọn phương pháp, kiểm soát nguy cơ và theo dõi quá trình hồi phục.

Với bác sĩ, cập nhật công nghệ không đơn thuần là tiếp cận thiết bị mới, mà là quá trình tìm hiểu cơ chế, đánh giá bằng chứng và xác định trường hợp nào có thể hưởng lợi từ phương pháp đó. Với khách hàng, cách tiếp cận này giúp việc lựa chọn giải pháp thẩm mỹ dựa trên nhu cầu thực tế và cân nhắc y khoa, thay vì chỉ dựa vào những lời giới thiệu về công nghệ.

Trong hành trình theo đuổi phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn, kỹ thuật thực hành và tư duy cập nhật tiến bộ y khoa là yếu tố quan trọng để hướng đến kết quả phù hợp và an toàn hơn. Suy cho cùng, giá trị của công nghệ không nằm ở mức độ mới mẻ của thiết bị, mà ở cách công nghệ được lựa chọn và ứng dụng có trách nhiệm vì lợi ích của người bệnh.