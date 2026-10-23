Thu 500 - 700 triệu đồng/năm từ cà phê, chàng trai giúp bà con đổi cách làm ăn

Từ 1 ha cà phê tạo nguồn sinh kế ổn định

Anh Tính cho biết bản thân đã lớn lên cùng những nương cà phê và chứng kiến cuộc sống của các hộ gia đình người Mông vẫn còn khó khăn. "Từ đó, tôi sớm nhận ra là mong muốn người dân yên tâm gắn bó với quê hương thì trước hết phải có sinh kế ổn định", anh Tính nói.

Năm 2017, sau khi lập gia đình, anh Tính được ba mẹ cho khoảng 1ha vườn cà phê để dùng làm nguồn vốn khởi nghiệp. Từ vụ đầu tiên, vườn cà phê gần 8 tấn quả tươi, mang về khoảng 60 triệu đồng.

Anh Tính đang chăm sóc vườn cà phê của gia đình ẢNH: ĐAN THƯ

Sau đó, anh Tính bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật canh tác làm sao để hiệu quả. Những kiến thức học được, anh Tính từng bước áp dụng những kiến thức mới vào vườn cây và tích lũy để mở rộng diện tích sản xuất.

Hiện, gia đình anh Tính có hơn 4ha cà phê, trong đó 2,8ha đang cho thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, nguồn thu bình quân mỗi năm khoảng 500-700 triệu đồng.

Theo anh Tính, việc làm nông nghiệp không đơn thuần là tạo thu nhập cho gia đình mà còn là cách chứng minh rằng người trẻ ở bản làng hoàn toàn có thể làm kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương nếu chịu học hỏi và biết thay đổi.

"Làm nông nghiệp muốn đi đường dài không thể chỉ trông chờ vào một mùa được giá. Quan trọng là biết tích lũy, tái đầu tư và nâng cao hiệu quả trên diện tích mình đang có", anh Tính chia sẻ.

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn thôn, anh Tính thường xuyên tập hợp đoàn viên, thanh niên trao đổi về cách chăm sóc cà phê, nhận diện sâu bệnh và lựa chọn thời điểm bón phân.

Thường xuyên hỗ trợ bà con địa phương

Anh Tính cho biết, trước đây bà con chưa mạnh dạn vay vốn vì tâm lý sợ mang nợ, sợ đầu tư thất bại thì không có tiền trả. "Từ đó, tôi nhiều lần thuyết phục, lấy bản thân và gia đình ra làm gương thì mới dần thay đổi được suy nghĩ của bà con", anh Tính kể.

Hiện anh Tính là Bí thư Chi đoàn thôn, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tiểu khu 176 với khoảng 54 thành viên.

Thông qua công việc, anh Tính có cơ hội tiếp xúc nhiều với các hộ dân, nhất là những gia đình còn khó khăn. Hơn nữa, anh Tính còn hướng dẫn bà con tiếp cận nguồn vốn, đồng thời nhắc nhở sử dụng tiền vay đúng mục đích, tập trung đầu tư sản xuất để tạo thu nhập.

Anh Tính cho rằng những khoản vay từ 50-100 triệu đồng nếu được sử dụng hiệu quả có thể trở thành nguồn vốn quan trọng để một gia đình đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Anh Tính (Trong trang phục an ninh, trật tự cơ sở) được bà con tin tưởng, đồng hành trong các hoạt động cộng đồng ẢNH: ĐAN THƯ

Theo anh Tính, điều bản thân mong muốn nhất không phải mọi thanh niên đều phải làm nông nghiệp hay lựa chọn con đường giống mình. Điều quan trọng là người trẻ phải có kiến thức, có ý chí và biết tìm hướng đi phù hợp với điều kiện của bản thân.

"Tôi mong những người trẻ trong cộng đồng chịu khó học hành, chịu khó làm ăn và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định. Khi có kiến thức, có sinh kế, người Mông sẽ thêm tự tin và yên tâm gắn bó với mảnh đất mình đang sống", anh Tính nói.

Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, anh Tính là một trong những thanh niên tích cực tại địa phương, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tham gia công tác Đoàn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và vận động thanh niên phát triển kinh tế.

Theo ông Sáng, điểm đáng ghi nhận anh Tính là khả năng gần gũi, hiểu tâm lý bà con và dùng những việc mình đã làm được để tạo sự tin tưởng. Đây là yếu tố quan trọng giúp các hoạt động tập hợp thanh niên, vận động người dân thay đổi cách làm kinh tế đạt hiệu quả hơn.