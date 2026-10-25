Thú chơi 'độc lạ' của cựu quân nhân Iraq

Ông Nasser al-Hamashi, một cựu quân nhân đam mê mô hình tại Iraq, đã chế tạo các mô hình phương tiện quân sự, máy bay và vũ khí có thể chuyển động từ phế liệu kim loại ngay tại nhà riêng ở Al Numaniyah.