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    Thú chơi 'độc lạ' của cựu quân nhân Iraq

    Thú chơi 'độc lạ' của cựu quân nhân Iraq

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Ông Nasser al-Hamashi, một cựu quân nhân đam mê mô hình tại Iraq, đã chế tạo các mô hình phương tiện quân sự, máy bay và vũ khí có thể chuyển động từ phế liệu kim loại ngay tại nhà riêng ở Al Numaniyah.

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